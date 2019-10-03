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Здоровье / Общество

Болезнь оперированной матки: опасно ли кесарево сечение для матери и ребенка?

15:28 03.10.2019 Фото: pixabay.com
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После кесарева сечения ребенок не адаптирован к реальности, поскольку ему не передались микрофлора и иммунитет матери, получаемые при прохождении через родовые пути.

Болезнь оперированной матки: опасно ли кесарево сечение для матери и ребенка?
При проведении операции кесарево сечения микрофлора матери не передается ребенку

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ, академик Лейла Адамян подчеркивает, что кесарево сечение нельзя делать без строгих медицинских показаний. Сделанное только по желанию женщины, оно может быть опасным как для нее, так и для ребенка.

Не все женщины готовы терпеть родовые боль и муки.

В Великобритании доля рожениц, которым выполняют кесарево сечение, составляет сегодня уже около 30%, в Италии это 21%, в Венесуэле — 60%.

Свое профессиональное мнение по данной проблеме высказала и академик Лейла Адамян, которая пообщалась с журналистами в рамках проекта «Здоровье работающих женщин».

По мнению ученого, кесарево сечение стало настоящим бичом акушерской практики. Гинеколог заметила, что после кесарева сечения ребенок не адаптирован к реальности, поскольку ему не передались микрофлора и иммунитет матери, получаемые при прохождении через родовые пути.

«Если мать к тому же и отказывается от грудного вскармливания, у ребенка еще в большей степени уязвим иммунитет и нет того особого чувства близости с матерью, которое обычно возникает уже с рождения», — сказала Адамян.

Если нет показаний к кесареву сечению, проводиться оно не должно, поскольку это инвалидизирует женщин и вызывает дезадоптацию плода, убеждена академик. Сделав кесарево однажды, врачи будут вынуждены делать сечение и при повторных родах — с вероятностью 95%, пояснила Адамян.

«У женщин после кесарева сечения увеличивается частота кровотечений, воспалительных процессов, как и осложнений в виде эндометрита, рубцов, и т.д. В последние годы появилась даже новая «болезнь оперированной матки», которой раньше не было», — поделилась специалист.

По словам Лейлы Адамян, показания к кесареву сечению могут быть со стороны плода, либо со стороны матери – это, например, сердечно-сосудистые заболевания или узкий таз.

Источник: МедикФорум

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