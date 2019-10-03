Болезнь оперированной матки: опасно ли кесарево сечение для матери и ребенка?

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ, академик Лейла Адамян подчеркивает, что кесарево сечение нельзя делать без строгих медицинских показаний. Сделанное только по желанию женщины, оно может быть опасным как для нее, так и для ребенка.
Не все женщины готовы терпеть родовые боль и муки.
В Великобритании доля рожениц, которым выполняют кесарево сечение, составляет сегодня уже около 30%, в Италии это 21%, в Венесуэле — 60%.
Свое профессиональное мнение по данной проблеме высказала и академик Лейла Адамян, которая пообщалась с журналистами в рамках проекта «Здоровье работающих женщин».
По мнению ученого, кесарево сечение стало настоящим бичом акушерской практики. Гинеколог заметила, что после кесарева сечения ребенок не адаптирован к реальности, поскольку ему не передались микрофлора и иммунитет матери, получаемые при прохождении через родовые пути.
Если нет показаний к кесареву сечению, проводиться оно не должно, поскольку это инвалидизирует женщин и вызывает дезадоптацию плода, убеждена академик. Сделав кесарево однажды, врачи будут вынуждены делать сечение и при повторных родах — с вероятностью 95%, пояснила Адамян.
По словам Лейлы Адамян, показания к кесареву сечению могут быть со стороны плода, либо со стороны матери – это, например, сердечно-сосудистые заболевания или узкий таз.
Источник: МедикФорум