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Спиленные ветки тополя убили 28-летнюю жительницу Новосибирска

12:00 03.10.2019 Фото: nsk.sledcom.ru
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МКУ города Новосибирска «Ленинское» заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем по омолаживающей обрезке деревьев. СК возбудил уголовное дело.

Спиленные ветки тополя убили 28 летнюю жительницу Новосибирска
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки

Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

В ходе следствия установлено, что МКУ города Новосибирска «Ленинское» заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем по омолаживающей обрезке деревьев.

02 октября 2019 года у дома № 30 по ул. Планировочная проводились указанные работы и около 16 часов рядом с домом проходила 28-летняя девушка, на которую упали с высоты спиленные ветки. От полученных травм девушка погибла на месте происшествия.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: Следком

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