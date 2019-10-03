Спиленные ветки тополя убили 28-летнюю жительницу Новосибирска

МКУ города Новосибирска «Ленинское» заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем по омолаживающей обрезке деревьев. СК возбудил уголовное дело.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки

Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

В ходе следствия установлено, что МКУ города Новосибирска «Ленинское» заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем по омолаживающей обрезке деревьев.

02 октября 2019 года у дома № 30 по ул. Планировочная проводились указанные работы и около 16 часов рядом с домом проходила 28-летняя девушка, на которую упали с высоты спиленные ветки. От полученных травм девушка погибла на месте происшествия.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: Следком