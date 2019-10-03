Смерть в колодце: Погибли при чистке скважины химическим веществом двое рабочих в Новосибирской области

Двое 44-летних мужчины спустились в колодец, в котором находилась скважина, и химическим раствором начали проводить чистку. Через непродолжительное время работы мужчины погибли.

В Новосибирской области проводится проверка по факту смерти двух рабочих

Следственными органами СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

В ходе проверки установлено, что 2 октября в вечернее время, в селе Боровое Новосибирской области двое мужчин 44-лет выполняли работы по очистке скважины от загрязнения. Во время проведения работ спустились в колодец, в котором находилась скважина, и химическим раствором начали проводить чистку. Через непродолжительное время работы мужчины погибли.

Следователем СКР назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти мужчин.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следком