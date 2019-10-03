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Работа с digital-проектами: удобное привлечение профессионалов

11:30 03.10.2019
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Сфера digital развивается сегодня стремительными темпами, что обеспечивает высокую потребность в создании соответствующих продуктов.

Работа с digital проектами: удобное привлечение профессионалов

Владельцы бизнеса редко обладают необходимыми знаниями и навыками в данном направлении, с подавляющим большинством задач им не под силу справиться самостоятельно даже на среднем уровне. В этой связи возникает необходимость в привлечении специалистов, способных помочь в конкретных вопросах или в широком их спектре. С поиском таких ценных помощников сегодня не возникает сложностей в силу присутствия в интернете бирж, на которых заказчики и исполнители способны устанавливать эффективное сотрудничество. На таких площадках заказчики услуг могут оставлять собственную информацию на бесплатной основе, вне зависимости от типа и сложности задач. Взаимодействие чаще всего осуществляется дистанционно, если только нет необходимости в тесной совместной проработке проектов. Во втором случае всегда можно выбрать профессионала в собственном регионе, для этого предусмотрена особая функция.

Такая фриланс-биржа, как Workspace, способна стать верным помощником в десятках digital-направлений. Можно создать задачу про разработке сайтов, веб-сервисов, мобильных приложений, игр, SMM, VR/AR, видео в самых разнообразных форматах, фото и многого другого. Также специалистам можно поручить написание текстов, работу в векторах PR, таргетированной рекламы, медийной и видеорекламы, дизайна, UX, хостинга, администрирования серверов, 3D, корпоративных решений, управления репутацией, email-маркетинга, консалтинга, исследований, аналитики, маркетинга и рекламы, SEO, программного обеспечения, брендинга и прочего.

Для работы с небольшими задачами предусмотрена очень простая схема. Заказчик рассказывает о себе и собственных проблемах, после чего ждет отклика от фрилансеров с подходящей квалификацией. С понравившимися исполнителями можно пообщаться посредством удобного интерфейса биржи, а на основании полученных данных, опыта эксперта, стоимости его услуг остается лишь выбрать победителя. Более серьезные проекты отправляются в тендерный раздел, где заказчики также составляют подробные технические задания. Биржа подбирает свыше десятка подходящих под конкретные требования исполнителей, либо работает в предпочтительном для пользователя ключе, например, можно выбирать для своих задач приватные или публичные статусы.

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