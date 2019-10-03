Певец Карел Готт умер во сне

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Вдова Карела Готта, Ивана, рассказала журналистам подробности смерти ее мужа, прославленного чешского певца, скончавшегося в Праге в ночь на среду.
«С огромной скорбью в сердце сообщаю, что нас незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни покинул мой любимый муж Карел Готт. Он умер дома, в тихом сне, в кругу своей семьи», — сообщила Ивана Готтова.
У Готта остались две дочери от единственного в его жизни брака с Иваной. В этом году дочерям исполняется 13 и 11 лет. Вместе со старшей, Шарлоттой, Готт снялся в фильме «Децибелы любви», записал две песни к фильмам-сказкам, а также исполнил песню «Сердца не гаснут» на одной из радиостанций.
В мире продано более 30 миллионов копий дисков с записями песен в исполнении Карела Готта, в том числе популярных русских романсов и песен на русском языке.
Источник: РИА Новости