Певец Карел Готт умер во сне

В начале сентября Готт в последний раз пообщался с журналистами, рассказав, что врачи диагностировали у него острую лейкемию. Как сообщила супруга, он умер в кругу самых близких.

Во сне скончался выдающийся певец Карел Готт Вдова Карела Готта, Ивана, рассказала журналистам подробности смерти ее мужа, прославленного чешского певца, скончавшегося в Праге в ночь на среду.

«С огромной скорбью в сердце сообщаю, что нас незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни покинул мой любимый муж Карел Готт. Он умер дома, в тихом сне, в кругу своей семьи», — сообщила Ивана Готтова.

В начале сентября Готт в последний раз пообщался с журналистами, рассказав, что врачи диагностировали у него острую лейкемию и что он начинает амбулаторное лечение.

У Готта остались две дочери от единственного в его жизни брака с Иваной. В этом году дочерям исполняется 13 и 11 лет. Вместе со старшей, Шарлоттой, Готт снялся в фильме «Децибелы любви», записал две песни к фильмам-сказкам, а также исполнил песню «Сердца не гаснут» на одной из радиостанций.