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«Русские не смеются»: Светлаков и Галустян снова вместе

15:56 03.10.2019 Фото: pixabay.com
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В ноябре на телеканале СТС стартует новое комедийное шоу. В каждом выпуске в зале будут находиться 250 зрителей, четверо самых серьезных сразятся с комиками за 1 млн рублей.

Русские не смеются: Светлаков и Галустян снова вместе
Светлаков и Галустян в новом комедийном шоу «Русские не смеются»

Комики Михаил Галустян и Сергей Светлаков будут вести новое комедийное шоу «Русские не смеются» на канале СТС.

«Возвращение дуэта Сергея Светлакова и Михаила Галустяна станет одним из самых долгожданных камбэков сезона», — убеждены в пресс-службе.

На телеканале отметили, что Светлаков и Галустян не снимались вместе восемь лет, однако в этом году Галустян участвовал в импровизационном шоу «Слава богу, ты пришел!», судьей и продюсером которого выступал Светлаков.

В студии шоу «Русские не смеются» артистам-любителям предстоит рассмешить зрителей, а им в свою очередь не рассмеяться. Тем, кто лучше справится со своей задачей, достанутся деньги. В каждом выпуске в зале будут находиться 250 зрителей, четверо самых серьезных сразятся с комиками за 1 млн рублей.

В начале программы зрители получат на счет 25 тыс. рублей, которые они смогут как преумножить, так и потерять, если проявят эмоции. Следить за их появлением будет система распознавания лиц Smile Cam. Поддерживать зрителей в их борьбе с комиками будет юморист Александр Незлобин.

Премьера шоу состоится в ноябре.

Источник: ТАСС

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