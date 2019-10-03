Болотная жизнь: Переселить чиновников в тундру требует депутат в Салехарде

Участки, предоставленные мэрией Салехарда многодетным семьям, находятся в тундре, на болоте

Депутат потребовал от мэрии Салехарда переселить местных чиновников в тундру.

Депутат Заксобрания Ямала Иван Вершинин готовит обращение в администрацию Салехарда, в котором будет рекомендовать переселить местных чиновников в тундру. К такой мере реагирования, по его словам, он решил прибегнуть после обращения к нему местной жительницы Альбины Желтовской. Многодетная мать пожаловалась ему на то, что по программе ее семье с тремя детьми городские власти выделили земельный участок, непригодный для того, чтобы на нем можно было бы что-то построить.

Вершинин опубликовал ролик на своем канале в YouTube, в котором рассказал об этой истории и показал эту землю. Оказалось, что мэрия Салехарда, выполняя программу по предоставлению земельных участков, нарезала 36 участков, которые и предложила в прошлом году многодетным семьям. По факту же эти участки оказались расположены за городом, возле городской мусорной свалки, на болоте. Семья Желтовских стала одной из обладательниц такого участка.

Депутат лично поехал смотреть их. По пути он снял на видео заболоченную дорогу, по которой, по мнению чиновников, можно беспрепятственно добраться до участка. Сама земля расположена в тундровой местности и вряд ли является пригодной для строительства там не только жилья, но и хозпостроек. Участки, которые граничат с полигоном ТБО, лишены любой инфраструктуры.



На запрос, направленный в администрацию города, Иван Вершинин получил ответ, согласно которому участки мэрия предоставила многодетным семьям Салехарда для дачного отдыха и выращивания на них для собственных нужд овощей, а не для строительства на них капитального жилья.

В беседе с депутатом Вершининым Альбина Желтовская рассказала, что ходила на личный прием к главе города Ивану Кононенко, чтобы рассказать о проблеме, но в ответ, по ее словам, ей было сказано примерно следующее: «Чем вы недовольны? Ведь вы получили землю на халяву».



Добраться до так называемых дач можно только на внедорожнике

Добраться до так называемых дач можно только на внедорожникеYouTube

В заключение парламентарий в своем ролике заявил, что намерен направить официальное обращение в администрацию Салехарда, в котором предложит руководству города переселить чиновников, которые курировали этот проект, на участки, предоставленные мэрией многодетным семьям. «Это показуха и потемкинские деревни», — резюмировал депутат, рассказав также, что, пока ходил по земельным участкам, замочил по щиколотки ноги.

Напомним, в настоящее время в Салехарде проходит процедура подачи документов на конкурс от потенциальных кандидатов в главы города. Действующий мэр Иван Кононенко, по неофициальной информации, участвовать в конкурсе по выборам главы не намерен.



На съемке с высоты птичьего полета видно, что на земле нет никакой инфраструктуры

На съемке с высоты птичьего полета видно, что на земле нет никакой инфраструктурыYouTube

Как ранее сообщал Znak.com, в августе в ходе своей поездки по муниципалитетам Ямала губернатор Дмитрий Артюхов развернуто комментировал ситуацию с земельными участками для многодетных семей. С проблемой, аналогичной истории Альбины Желтовской, на встрече в Новом Уренгое к Артюхову обратилась одна из местных жительниц. «Я хотела бы поднять вопрос, касающийся многодетных семей: по выделению земельных участков. Я стояла в очереди, мне дали участок под огородничество, а не под жилищное строительство. Когда мы приехали туда в июле, мужчина, который нам показывал участок, надел болотники, а я приехала в кроссовках. Я даже не пыталась туда пробраться. Давать многодетным землю под огородничество на болоте — это норма? Это такая забота о многодетных семьях? У меня четверо детей, я на Севере прожила 35 лет. Мне обидно» — так (цитата по пресс-службе губернатора Ямала) звучала одна из претензий, которую высказала жительница Нового Уренгоя накануне в ходе встречи с главой региона.

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«По большому счету у нас везде вокруг болото. Это не оправдание, ни в коем случае. Но реально вы же понимаете, в какой местности мы живем. Так много хороших участков объективно нет. В целом реализация этого закона на Ямале идет очень тяжело, — признался Артюхов, отвечая на вопрос. — Очень дорого стоит создание этих участков. Качественные работы: отсыпка, газификация, электричество, проведение дороги — то, что по-хорошему необходимо делать. Когда мы суммируем, сколько это будет стоить, получается, что если бы часть из этих денег ушла на прямые меры поддержки, люди уже давным-давно купили бы себе хорошую квартиру».



Альбина Желтовская рассказывает, что в администрации города ей, мягко говоря, помогать не стали

Альбина Желтовская рассказывает, что в администрации города ей, мягко говоря, помогать не сталиYouTube

По его словам, на выделенных участках почти никто не строит, даже там, где есть коммуникации. Как правило, земля перепродается, и по итогам строятся на участках меньше 10% получателей — участников этой программы. «Получается, что мы себя обманываем, — сделал вывод губернатор. — Уже объезжал Муравленко и другие места. Все сделано — дороги ровные, фонари стоят — и ни одного дома. Земельные участки выданы три года назад. Я знаю, что все пытаются их продать, но не получается. Потому что тут рынка нет. И мы в это вложили огромные деньги. Сотни миллионов. Сижу и думаю: так, может, лучше бы мы дали эти деньги людям на руки? Они бы ипотеку погасили, купили бы квартиру».



В довершение всего предложенные властями Салехарда участки граничат с городской свалкой

В довершение всего предложенные властями Салехарда участки граничат с городской свалкойYouTube

Глава региона пояснял, что власти округа планируют переводить эту программу на денежные выплаты. Осенью такой закон будет вынесен на рассмотрение Заксобрания ЯНАО. Сейчас окружные чиновники определяются с суммами. «Конечно, нужно делать максимально справедливо. Люди, которые находятся в худшей жизненной ситуации, должны получать большую поддержку. Думаю, вы со мной согласитесь, есть многодетные семьи с хорошим достатком. И мы не можем оказывать одинаковую помощь. Я убежден, что на Ямале это будет более востребовано, чем предоставление земельных участков: мы с вами закопаем миллиарды рублей в эти болота, и никто там жить не будет».

Источник: znak.com