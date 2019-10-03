ТЭФИ-2019 за дневные программы вручили Борису Корчевникову и Регине Тодоренко

Лучшей просветительской программой по версии ТЭФИ стала «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым на телеканале «Пятница».

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, ежегодно присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств

Рекордсменом в категории «Дневной эфир» стал телеканал «Пятница», победивший в семи номинациях из 14.

Жюри премии ТЭФИ признало передачу «Утро Пятницы» телеканала «Пятница» лучшей утренней программой. Лучшим ведущей такой программы назвали ведущую программы «Регина+1» на том же канале Регину Тодоренко.

Как передает корреспондент «Интерфакса» с церемонии вручения премии, за статуэтку «Орфея» работы Эрнста Неизвестного в этом году в номинации «Утренняя программа» в финале также боролись «Кто в доме хозяин» (НТВ) и «Утро России» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

В борьбе за звание лучшей ведущей Тодоренко обошла в финале Наталью Мальцеву с программой «Мальцева» (НТВ) и ведущих передачи «Доброе утро» («Первый канал») Светлану Зейналову и Тимура Соловьева.

Лучшим дневным ток-шоу жюри ТЭФИ признало «Судьбу человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1», которое оставило позади программы телеканала НТВ «Место встречи» и «ДНК», вышедших в финал конкурса.

В номинации ТЭФИ «Развлекательная программа «Образ жизни»» победителем стал «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница». В финал в этой номинации также попали в этом году «Квартирный вопрос» (НТВ) и «Жизнь других» (Первый канал).

Лучшей просветительской программой по версии ТЭФИ стала «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым на телеканале «Пятница». На «Орфея» в этой номинации также претендовали «Чудо техники с Сергеем Малоземовым» (НТВ) и «Наши на ЧМ» Александр Кержаков» («Матч ТВ»).

Лучшей телеигрой жюри ТЭФИ назвало «Что? Где? Когда?», выходящую на Первом канале, для которой это уже седьмая статуэтка. В той же номинации были представлены «Своя игра» (НТВ) и «Грамотеи» («Россия К»).

Социальный проект «Попроси у неба» на телеканале «Пятница» стал лучшим в номинации «Документальный проект», обойдя в финале проекты «Северный морской путь» (НТВ) и «Это реальная история» («ТВ-3»).

В номинации «Журналистское расследование» статуэтка «Орфея» отправилась ещё одному проекту «Пятницы» — «Инсайдеры. Расследование с внедрением». В той же номинации в финале за победу боролся сюжет «Русские разведчики-нелегалы в Америке» программы «Новые Русские сенсации» (НТВ) и «Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского футбола» («Матч ТВ»).

В номинации «Телевизионный проект о спорте» интрига была лишь в том, какая из программ телеканала «Матч ТВ» станет лучшей. Жюри конкурса предпочло «Тотальный футбол» соперничавшими с ним программами «Неизведанная хоккейная Россия» и «Ген победы».

Лучшим ведущим спортивной программы был назван Дмитрий Губерниев с программой «Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе» («Матч ТВ»). Также в этой номинации в финал вышли Юрий Розанов «Арсенал — Ливерпуль» («Матч ТВ») и Евгений Савин «Чемпионат мира по футболу 2018» (Первый канал).

Лучшим дневным телевизионном сериалом стал «ИП Пирогова» на телеканале «Супер». В той же номинации в финал вышли «Мухтар. Новый след» (НТВ) и «Туристическая полиция» телеканала «Пятница», который здесь остался без статуэтки.

Зато еще одного «Орфея» «Пятница» взяла уже в следующей номинации — «Программа для детей и юношества» за проект «Орел и Решка. Семья» с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым, в финале соревновавшимся с программами «Голос. Дети» (Первый канал) и «С чего начинается футбол». ФК «Чертаново» («Матч ТВ»).

«Последний герой. Актеры против экстрасенсов» на телеканале «ТВ-3» стало, по мнению жюри ТЭФИ, лучшим в номинации «Реалити-шоу», обойдя двух других финалистов — «#ЯЖеМать» («Супер») и «На самом деле» (Первый канал).

В номинации «Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм» лучшей стала промокампания «Чемпионат мира по футболу 2018 на Первом» (Первый канал). Также за «Орфея» в финале боролись телеканал «2×2» с комбинированной промо-кампанией мультсериала «Подозрительная Сова» с охватом аудитории 360″ и «Проморолик к Чемпионату мира по футболу 2018» на телеканале «Россия 1».

Таким образом, рекордсменом в категории «Дневной эфир» на ТЭФИ-2019 стал телеканал «Пятница», победивший в семи номинациях из 14.

Как сообщалось, в этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — 630. Самое большое число заявок было в номинациях «Сериалы», «Лучший актер сериалов» и «Лучшая актриса сериалов».

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, ежегодно присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом «Академия Российского телевидения» в 1994 году. С 2014 года ее организатором является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.

В 2018 году утверждена новая система голосования на премию ТЭФИ, разработанная специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Она предполагает создание расширенного состава жюри, которое включает в себя и независимых экспертов.

Торжественная церемония вручения премии проходит в Московском театре мюзикла. В настоящий момент завершилось вручение премий в категории «Дневной эфир». ТЭФИ получили журналисты и программы в 14 номинациях. В 19:00 будут вручаться премии в категории «Вечерний прайм» в 20 номинациях.

Источник: Интерфакс