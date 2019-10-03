Отопительный котел для теплого дома

Дом обретает «душу» после того, как в нем появляется тепло, вода и все необходимое для комфортного проживания.

Тепло и уют в доме начинаются с установки радиаторов и сантехники

Отопительные котлы

Нередко бердчане сталкиваются с проблемой обустройства автономного отопления. Этим вопросом задаются и жители частного сектора, и владельцы дачных домов. Выход — приобрести отопительные котлы.

Если к вашему дому подведен природный газ, то идеальным выбором будет газовый котел. Но также можно установить комбинированный вид котельной установки, для которой отопительным ресурсом будет газ или дизельное топливо. Если к вашим владениям подведен электрический ресурс необходимой мощности, то успешным выбором будет электрический котел. А вот жидкотопливный котел будет незаменимым в местах, где нет газа и маломощное электричество. Есть также твердотопливные котлы, которые работают на угле или дровах.

Сантехника

Перед тем, как все покупать, лучше проконсультироваться со специалистом: какие трубы лучше поставить, их диаметр, сколько покупать, какая именно сантехника будет лучше для вашей ванной, туалета и кухни. После выяснения всех нюансов, проведения расчетов начинайте выбирать все необходимое. Здесь имеет значение ваш вкус, финансовые возможности и рекомендации сантехника, с которым вы консультировались.

Сначала меняют трубы. Сейчас чаще покупают трубы пластиковые или металлопластиковые. Они легко монтируются, удобные и долго служат. После замены труб монтируется вся сантехника.

Унитаз и умывальник из одинакового материала будут великолепно смотреться в ванной комнате. Обычно их изготавливают из керамики. Качественно и тщательно глазурованный фаянс очень хорош, но фарфор – это более плотный и пористый материал. Изделия из фарфора гораздо дольше сохраняют гладкую поверхность, на его глазури практически не появляется трещин, которые впоследствии собирают грязь, но они и в два раза дороже санфаянсовых раковин и унитазов. Если у вас небольшой размер ванной, то идеально подойдут подвесные конструкции, как унитаза, так и раковины. Не забудьте один важный нюанс — бачок в унитазе должен быть бесшумным.

За работу!

Сантехнические работы проводятся в два этапа. Сначала происходит разводка инженерных коммуникаций, затем устанавливается сантехника. Это разделение объясняется тем, что если расставить сантехприборы до окончания отделочных работ, то они неминуемо пострадают от краски и шпатлевки. Поэтому существует правило: разводка коммуникаций — до отделки, расстановка сантехники — после.

В первую очередь, в частном доме производится монтаж разводки водоснабжения и канализации. Система канализации включает в себя сливную яму, если есть городские коммуникации, то врезка в них (с получением специального разрешения).

Как правило, в частном доме имеется либо вода из скважины (для ее бурения необходимо обращаться в лицензированную компанию), либо холодная вода подается из городской системы водоснабжения.

Возникает и необходимость в горячей воде. Для этого устанавливается накопительный водонагреватель, объем которого рассчитывается из количества людей, проживающих в доме (в день 50 литров на человека).