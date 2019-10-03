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Два раза кулаком по голове. Потом держал жертву в реке до утопления житель Сузуна

10:45 03.10.2019 Фото: pixabay.com
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Суд приговорил Юдина к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Два раза кулаком по голове. Потом держал жертву в реке до утопления житель Сузуна
Сузунский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43- летнего Виталия Юдина

Сузунский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43- летнего Виталия Юдина.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что 1 мая 2019 года во второй половине дня в с. Шарчино Сузунского района Юдин на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему 2 удара кулаком в голову, после чего погрузил его голову, который к этому времени потерял способность к сопротивлению, в воду (реку Верхний Каракан). В результате утопления наступила смерть потерпевшего.

Будучи неоднократно допрошенным в ходе предварительного следствия, Юдин полностью признавал себя виновным в убийстве Ермакова подробно поясняя об обстоятельствах совершенного им преступления, пояснив, что из личной неприязни решил убить знакомого путем утопления в реке.

В суде Юдин вину признал, от дачи показаний отказался, подтвердив свои показания на предварительном следствии.

Суд приговорил Юдина к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура НСО

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