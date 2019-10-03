Опасные для жизни детей надувные батуты прокурор обнаружил в в ТЦ «Горский» Новосибирска

Санкция статьи предусматривает наказание для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 300 до 600 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой.

В Кировском районе пресечено использование надувных батутов, не отвечающих требованиям закона

Прокуратура Кировского района Новосибирска проверила исполнение законодательства о безопасности жизни и здоровья детей при эксплуатации надувных аттракционов и спортивных батутов, расположенных в ТЦ «Горский».

По результатам проверки у владельцев оборудования выявлены многочисленные нарушения законодательства о техническом регулировании.

Прокуратура предъявила в Октябрьский и Ленинский районные суды г. Новосибирска иски о запрете эксплуатации аттракционов, а также заявила ходатайства о применении обеспечительных мер. Исковые заявления находятся на рассмотрении.

В сентябре т.г. прокуратура возбудила в отношении одного из владельцев надувных аттракционов административное дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушения изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан).

Санкция статьи предусматривает наказание для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 300 до 600 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой.

Другие владельцы оборудования уже вызваны в прокуратуру для составления аналогичных постановлений о возбуждении административных дел.

Источник: Прокуратура НСО