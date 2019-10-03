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Красота 66+: Масочки из банана и бигуди кроются в возрастной красоте женщин из Бердска

18:00 03.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Тамара Шалабанова, 68 лет: в начале 2000-х годов я придумала двухсторонние пальто Владимиру Путину и его супруге. Мой секрет красоты — в творчестве.

Красота 66+: Масочки из банана и бигуди кроются в возрастной красоте женщин из Бердска
Женщины в 70 лет участвуют в модных показах и красуются на обложках глянцевых журналов

В начале октября по всей России чествуют людей золотого возраста. Говорят, что каждый возраст женщины – новая грань красоты! Бывшая уборщица аптеки на Васильевском острове в 62 два года пришла в модельное агентство и стала знаменита на весь мир. Россиянка Ольга Кондрашова стала моделью в 70 лет, участвует в модных показах и красуется на обложках глянцевых журналов. В день пожилых людей, в Бердске, зал ДК «Родина» расцвел от обилия красивых дам. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, какие секреты красоты у наших горожанок, перешагнувших 66 – летний рубеж?

Красота 66+: Масочки из банана и бигуди кроются в возрастной красоте женщин из Бердска

Марина Отморская без макияжа никогда не выйдет на улицу

Марина Отморская, 70 лет

— Я ем в основном свежие и тушеные овощи. Из мяса ем только курицу и индюшатину. Без макияжа никогда не выйду на улицу. Всегда подкручусь. Мне всегда хочется красиво одеваться, краситься, танцевать!

Красота 66+: Масочки из банана и бигуди кроются в возрастной красоте женщин из Бердска

Таисия Коваленко делает зарядка и ходит на рыбалку

Таисия Коваленко, 66 лет
— Мой секрет красоты и здоровья — это утренняя гимнастика. Я люблю путешествовать летом по России, зимой в Таиланд, там купаемся, здоровье приобретаем. Хожу с мужем на рыбалку. Пока он удит рыбку, я рисую.

Красота 66+: Масочки из банана и бигуди кроются в возрастной красоте женщин из Бердска

Секрет красоты Тамары Шалабановой в творчестве

Тамара Шалабанова, 68 лет
— Я очень увлеченная натура. Я всю жизнь проработала модельером, создавала модели для первых лиц и звезд Казахстана, в начале 2000-х годов придумала двухсторонние пальто Владимиру Путину и его супруге. Мой секрет красоты — в творчестве. Я недавно начала писать картины и это мне приносит огромное удовольствие и радость!

Красота 66+: Масочки из банана и бигуди кроются в возрастной красоте женщин из Бердска

Надежда Гаоздиевская делает маску из банана и йогурта

Надежда Гвоздиевская, 70 лет
— Это, наверное, генетика. Я стараюсь, есть полезную пищу, ходить пешком по три километра. Делаю масочки из виктории, протираю огурцами лицо. Самая любимая маска из банана и йогурта. После нее кожа становится гладкой, эластичной и упругой.

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