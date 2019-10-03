Красота 66+: Масочки из банана и бигуди кроются в возрастной красоте женщин из Бердска

В начале октября по всей России чествуют людей золотого возраста. Говорят, что каждый возраст женщины – новая грань красоты! Бывшая уборщица аптеки на Васильевском острове в 62 два года пришла в модельное агентство и стала знаменита на весь мир. Россиянка Ольга Кондрашова стала моделью в 70 лет, участвует в модных показах и красуется на обложках глянцевых журналов. В день пожилых людей, в Бердске, зал ДК «Родина» расцвел от обилия красивых дам. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, какие секреты красоты у наших горожанок, перешагнувших 66 – летний рубеж?
Марина Отморская, 70 лет
Таисия Коваленко, 66 лет
— Мой секрет красоты и здоровья — это утренняя гимнастика. Я люблю путешествовать летом по России, зимой в Таиланд, там купаемся, здоровье приобретаем. Хожу с мужем на рыбалку. Пока он удит рыбку, я рисую.
Тамара Шалабанова, 68 лет
— Я очень увлеченная натура. Я всю жизнь проработала модельером, создавала модели для первых лиц и звезд Казахстана, в начале 2000-х годов придумала двухсторонние пальто Владимиру Путину и его супруге. Мой секрет красоты — в творчестве. Я недавно начала писать картины и это мне приносит огромное удовольствие и радость!
Надежда Гвоздиевская, 70 лет
— Это, наверное, генетика. Я стараюсь, есть полезную пищу, ходить пешком по три километра. Делаю масочки из виктории, протираю огурцами лицо. Самая любимая маска из банана и йогурта. После нее кожа становится гладкой, эластичной и упругой.