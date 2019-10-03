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Недвижимость / Общество

25% всех новостроек попадают в зону риска

15:24 03.10.2019 Фото: pixabay.com
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Общая площадь новостроек, которые потенциально могут стать проблемными, составляет около 28 млн кв. метров.

25% всех новостроек попадают в зону риска
Четверть всех новостроек попадают в зону риска

Речь идет о тех проектах, которые не смогли получить проектного финансирования, и, в то же время не подпадают под критерии, позволяющие завершить строительство по старым правилам, без перехода на эскроу-счета. Общая площадь новостроек, которые потенциально могут стать проблемными, составляет около 28 млн кв. метров. Больше всего таких ЖК на Кубани (более половины от всех строек жилья в регионе), в Красноярском крае (41%), Башкирии (39%) и Ленобласти (36%).

Эксперты отмечают, что основной причиной попадания в зону риска для застройщиков могла оказаться невозможность получить банковский кредит на удобных условиях. В том случае, если строительные компании смогут-таки найти инвестора, у них появится банковское финансирование. Однако тот факт, что за прошедшие 6 месяцев сделать этого многим девелоперам так и не удалось, указывает на сложность процесса привлечения инвестиций.

В Москве, Подмосковье и Петербурге ситуация с переходом на эскроу-счета не столь затруднительна для застройщиков. В настоящее время в подвешенном состоянии находится лишь 17% строек жилья в столице, 15% в Петербурге и 14% в Московской области. Эксперты поясняют, что в этих регионах наиболее велика маржинальность строительства, то есть разница между себестоимостью работ и стоимостью кв. метра. Благодаря этому застройщики кажутся банкам достаточно привлекательными и получают проектное финансирование без больших проблем.

Источник: Domofond.ru

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