Обманутые застройщиками дольщики смогут получить возмещение

Члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, так же как и обманутые дольщики, смогут получать возмещение за счет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Обманутые дольщики смогут получить возмещение

В Госдуму РФ внесен законопроект о выплатах возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков для завершения строительства проблемных домов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили, в частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников, заместитель главы Госдумы Игорь Лебедев, а также председатели профильных комитетов.

«Члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование, так же как и обманутые дольщики, смогут получать возмещение за счет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства», — заявил Володин.

Глава Госдумы напомнил, что ранее был принят федеральный закон в отношении обманутых дольщиков, согласно которому граждане-участники долевого строительства теперь могут получить возмещение вложенных средств. Закон, по его словам, позволил также направить государственное финансирование на достройку проблемных объектов, переданных жилищно-строительным кооперативам в ходе процедур банкротства застройщиков.

Однако в настоящее время законодательство не предоставляет гражданам-участникам ЖСК возможности получить такую же выплату возмещения, если Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о нецелесообразности финансирования завершения строительства переданных ЖСК проблемных объектов.

«Сложившаяся ситуация ставит участников жилищно-строительных кооперативов в неравное положение по сравнению с дольщиками. Это несправедливо и требует законодательного решения, что мы и предложили», — отметил председатель Госдумы. В связи с этим был разработан соответствующий законопроект.

В сообщении также напоминается, что 27 июня 2019 года вступили в силу изменения в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». Согласно поправкам, регионам предоставлены полномочия создавать фонды для завершения строительства проблемных объектов за счет средств федерального и регионального бюджетов с установлением жесткого контроля над целевым расходованием таких средств через механизм обязательного банковского сопровождения их деятельности.

Кроме того, была предусмотрена возможность выплаты возмещения обманутым дольщикам.

Источник: РАПСИ