Основные правила подготовки к госпитализации: какие анализы нужны?

Результаты анализов для госпитализации должны быть получены не позднее, чем за 10 суток до дня размещения в стационаре.

Как подготовиться к госпитализации

Лечение не всегда можно и нужно проводить амбулаторно. Когда необходимы исследования, наблюдение за пациентом, терапия, которую может проводить только медперсонал в условиях стационара, врач направляет пациента на госпитализацию. Перед плановым поступлением в терапевтическое отделение нужно пройти обследование, сдав ряд анализов. В современных клиниках они заранее собраны в необходимый пакет — такой лабораторный профиль. Это удобно: можно сдать материал для нескольких исследований сразу и пройти обязательное обследование всего за один день, экономя и время, и силы.

Рассмотрим, почему лабораторные исследования важны, какую информацию они дают врачу и как правильно подготовиться к терапевтической госпитализации.

Общие правила подготовки к госпитализации

Правила госпитализации прописаны в СП (3.1.958-00, 3.1.1.2341-08, 3.1.3112-13 и т.д.), а также других документах. Если пациент их не соблюдает, клиника просто не вправе принять его. Запрет действует, чтобы не допустить распространения опасных инфекций, в том числе передающихся через кровь, и соблюсти медико-санитарные требования к стационарам. Поэтому пациент перед госпитализацией должен получить:

результаты основных анализов;

справки о прохождении флюорографии — чтобы исключить туберкулез;

в ряде случаев — справки об иммунизации, санации полости рта, осмотре на педикулез, чесотку и т.д.;

результаты прохождения ЭКГ и других обследований, которые врач назначает индивидуально.

Для размещения в стационаре пациент должен взять с собой удостоверение личности, в том числе для детей и лиц, их сопровождающих. Понадобится направление на госпитализацию из клиники или муниципальной поликлиники по месту прикрепления полиса, действующая страховка ОМС и СНИЛС. Также пациент берет с собой личные вещи — сменную одежду и обувь, гигиенические средства и т. д.

Анализы для госпитализации в терапевтическое отделение — какие нужно сдавать и зачем

Результаты анализов для госпитализации должны быть получены не позднее, чем за 10 суток до дня размещения в стационаре. Ниже дается перечисление самых распространенных и базовых исследований, но окончательный список дает врач, опираясь на диагноз, состояние пациента. Если существует вероятность оперативного вмешательства, нужно сдать больше анализов.

В терапевтический список исследований входит:

общие анализы — кровь и моча;

биохимия крови;

исследование на ВИЧ, сифилис, гепатиты — чтобы исключить риск заражения других пациентов, подобрать особые протоколы обследования и лечения;

При необходимости пациента также направят на исследования для определения резус-фактора и группы крови, но это делают уже в учреждении, где будет проводиться госпитализация.

Пациенты часто не понимают, зачем проводятся общие и биохимические. Это иногда влечет за собой пренебрежение правилами подготовки к анализам и сбора материала, что может сказаться на результатах анализов. А ведь результаты основных лабораторных исследований дают врачу комплексную и очень важную информацию, с которой он сможет правильно принять решение и как можно быстрее помочь пациенту.

Рассмотрим, как и зачем сдаются основные анализы.

Общий анализ мочи

ОАМ назначают при подозрениях на практически все патологии, особенно почек и мочеполовой системы. Одно из ключевых диагностических исследований характеризует, насколько эффективно было ранее проведенное лечение, нет ли нарушений в работе печени, предстательной железы и других органов. ОАМ выявляет пиелонефриты и опасные патологии на стадии, когда их еще невозможно распознать клинически.

Сдают анализ утром, проведя перед сбором материала гигиенические процедуры и накануне отказавшись от цветных продуктов, копченостей и маринадов. Используйте специальный контейнер – его можно получить в поликлинике или купить в аптеке.

Общий анализ крови

Дает информацию о лейкоцитарной формуле, эритроцитарном индексе, тромбоцитах, отвечающих за свертываемость крови. Ускоренный СОЭ — маркер воспалительного процесса, проходящего в организме. Уровень гемоглобина может указать на анемию, обезвоживание, нарушения в переносе кислорода кровью. Показатель гематокрита говорит о густоте крови. Также ОАК помогает выявлять бактериальные инфекции, аллергии, стрессы и злокачественные новообразования.

Сдают материал натощак — нельзя пить сок, кофе и т. д., только чистую воду. За сутки исключается алкоголь, за час — курение. Аналогично готовятся к биохимическому исследованию крови.

Биохимия

В нее входит исследование около 2 тысяч параметров крови, в том числе:

АлАт — для получения информации о состоянии печени, почек, выявления гепатита и других заболеваний;

АсАт — исследование специфической молекулы белка нужно для выявления нарушений в работе поджелудочной железы, сердца, печени и т.д.;

креатинин — по его уровню можно определить правильность почечной фильтрации;

общий белок — его концентрация говорит о синтетической функции печени, наличии заболеваний, связанных с нарушением метаболизма;

глюкозу — в первую очередь, для выявления сахарного диабета, болезней надпочечников, щитовидной железы;

мочевину — превышение уровня говорит о болезни почек, сердечной недостаточности или непроходимости мочевыводящих путей;

билирубин — его концентрация повышается при патологиях печени, желчекаменной и других болезнях.

И напоследок. При подготовке к плановому поступлению в терапевтическое отделение очень важен правильный эмоциональный настрой. Спокойно и планомерно выполнив все процедуры, вы избежите острого стресса и максимально увеличите вероятность успешного решения всех медицинских вопросов.

Источник: Российская Газета