Основные правила подготовки к госпитализации: какие анализы нужны?

Лечение не всегда можно и нужно проводить амбулаторно. Когда необходимы исследования, наблюдение за пациентом, терапия, которую может проводить только медперсонал в условиях стационара, врач направляет пациента на госпитализацию. Перед плановым поступлением в терапевтическое отделение нужно пройти обследование, сдав ряд анализов. В современных клиниках они заранее собраны в необходимый пакет — такой лабораторный профиль. Это удобно: можно сдать материал для нескольких исследований сразу и пройти обязательное обследование всего за один день, экономя и время, и силы.
Рассмотрим, почему лабораторные исследования важны, какую информацию они дают врачу и как правильно подготовиться к терапевтической госпитализации.
Общие правила подготовки к госпитализации
Правила госпитализации прописаны в СП (3.1.958-00, 3.1.1.2341-08, 3.1.3112-13 и т.д.), а также других документах. Если пациент их не соблюдает, клиника просто не вправе принять его. Запрет действует, чтобы не допустить распространения опасных инфекций, в том числе передающихся через кровь, и соблюсти медико-санитарные требования к стационарам. Поэтому пациент перед госпитализацией должен получить:
- результаты основных анализов;
- справки о прохождении флюорографии — чтобы исключить туберкулез;
- в ряде случаев — справки об иммунизации, санации полости рта, осмотре на педикулез, чесотку и т.д.;
- результаты прохождения ЭКГ и других обследований, которые врач назначает индивидуально.
Для размещения в стационаре пациент должен взять с собой удостоверение личности, в том числе для детей и лиц, их сопровождающих. Понадобится направление на госпитализацию из клиники или муниципальной поликлиники по месту прикрепления полиса, действующая страховка ОМС и СНИЛС. Также пациент берет с собой личные вещи — сменную одежду и обувь, гигиенические средства и т. д.
Анализы для госпитализации в терапевтическое отделение — какие нужно сдавать и зачем
Результаты анализов для госпитализации должны быть получены не позднее, чем за 10 суток до дня размещения в стационаре. Ниже дается перечисление самых распространенных и базовых исследований, но окончательный список дает врач, опираясь на диагноз, состояние пациента. Если существует вероятность оперативного вмешательства, нужно сдать больше анализов.
В терапевтический список исследований входит:
- общие анализы — кровь и моча;
- биохимия крови;
- исследование на ВИЧ, сифилис, гепатиты — чтобы исключить риск заражения других пациентов, подобрать особые протоколы обследования и лечения;
При необходимости пациента также направят на исследования для определения резус-фактора и группы крови, но это делают уже в учреждении, где будет проводиться госпитализация.
Пациенты часто не понимают, зачем проводятся общие и биохимические. Это иногда влечет за собой пренебрежение правилами подготовки к анализам и сбора материала, что может сказаться на результатах анализов. А ведь результаты основных лабораторных исследований дают врачу комплексную и очень важную информацию, с которой он сможет правильно принять решение и как можно быстрее помочь пациенту.
Рассмотрим, как и зачем сдаются основные анализы.
Общий анализ мочи
ОАМ назначают при подозрениях на практически все патологии, особенно почек и мочеполовой системы. Одно из ключевых диагностических исследований характеризует, насколько эффективно было ранее проведенное лечение, нет ли нарушений в работе печени, предстательной железы и других органов. ОАМ выявляет пиелонефриты и опасные патологии на стадии, когда их еще невозможно распознать клинически.
Сдают анализ утром, проведя перед сбором материала гигиенические процедуры и накануне отказавшись от цветных продуктов, копченостей и маринадов. Используйте специальный контейнер – его можно получить в поликлинике или купить в аптеке.
Общий анализ крови
Дает информацию о лейкоцитарной формуле, эритроцитарном индексе, тромбоцитах, отвечающих за свертываемость крови. Ускоренный СОЭ — маркер воспалительного процесса, проходящего в организме. Уровень гемоглобина может указать на анемию, обезвоживание, нарушения в переносе кислорода кровью. Показатель гематокрита говорит о густоте крови. Также ОАК помогает выявлять бактериальные инфекции, аллергии, стрессы и злокачественные новообразования.
Сдают материал натощак — нельзя пить сок, кофе и т. д., только чистую воду. За сутки исключается алкоголь, за час — курение. Аналогично готовятся к биохимическому исследованию крови.
Биохимия
В нее входит исследование около 2 тысяч параметров крови, в том числе:
- АлАт — для получения информации о состоянии печени, почек, выявления гепатита и других заболеваний;
- АсАт — исследование специфической молекулы белка нужно для выявления нарушений в работе поджелудочной железы, сердца, печени и т.д.;
- креатинин — по его уровню можно определить правильность почечной фильтрации;
- общий белок — его концентрация говорит о синтетической функции печени, наличии заболеваний, связанных с нарушением метаболизма;
- глюкозу — в первую очередь, для выявления сахарного диабета, болезней надпочечников, щитовидной железы;
- мочевину — превышение уровня говорит о болезни почек, сердечной недостаточности или непроходимости мочевыводящих путей;
- билирубин — его концентрация повышается при патологиях печени, желчекаменной и других болезнях.
И напоследок. При подготовке к плановому поступлению в терапевтическое отделение очень важен правильный эмоциональный настрой. Спокойно и планомерно выполнив все процедуры, вы избежите острого стресса и максимально увеличите вероятность успешного решения всех медицинских вопросов.
Источник: Российская Газета