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Общество / Стиль жизни

С 1 октября приложение WhatsApp потянет не каждый смартфон

12:41 03.10.2019 Фото: pixabay.com
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Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8.

С 1 октября приложение WhatsApp потянет не каждый смартфон

Функционирование приложения WhatsApp будет возможно не на всех смартфонах

С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС). Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте приложения.
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. «В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», — говорится в сообщении. Кроме того, после 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone.
При этом разработчики приложения рекомендуют использовать устройства на операционных системах Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.
Приложение WhatsApp является одним из самых популярных в мире мессенджеров — программ для обмена сообщениями. По информации на февраль 2018 года, приложением пользовались свыше полутора миллиардов человек.
Источник: РИА Новости
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