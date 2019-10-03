С 1 октября приложение WhatsApp потянет не каждый смартфон

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8.

Функционирование приложения WhatsApp будет возможно не на всех смартфонах С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС). Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте приложения.

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. «В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», — говорится в сообщении. Кроме того, после 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone.

При этом разработчики приложения рекомендуют использовать устройства на операционных системах Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.