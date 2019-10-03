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Красота / Общество

64 -летняя экс-уборщица Валентина Ясень стала лицом L’Oreal Paris

12:08 03.10.2019 Фото: pixabay.com
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Бывшая уборщица аптеки на Васильевском острове в 62 два года пришла в модельное агентство и стала знаменита на весь мир.

64 летняя экс уборщица Валентина Ясень стала лицом L’Oreal Paris
Как стать моделью,если вам за 60

История модели Валентины Ясень похожа на историю золушки нового времени — бывшая уборщица аптеки на Васильевском острове в 62 два года пришла в модельное агентство и стала знаменита на весь мир.

Рекламная компания L’Oreal Paris

L’Oreal Paris выпустил новый тональный крем, который и рекламировала Валентина Ясень. И не она одна. В партнерах были такие звезды как Эмбур Херд, Регина Тодоренко, Светлана Ходченкова и многие другие западные модели и актрисы.

Для звездной модели «серебряного возраста» уже привычно находится в такой компании — последние два года ее жизни связаны с постоянными съемками в модных журналах и участием в «модных мероприятиях». Она стала символом нового времени толерантности и инклюзивности, когда независимо от возраста, внешности и прошлых заслуг, человек может реализовать себя.

Премия журнала «Гламур»

В ноябре 2018 года прошла ежегодная премия глянцевого журнала «Гламур». Главный приз в категории «Модель года» достался именно Валентине Ясень. Среди ее работ также лукбуки ДЛТ и участие показах молодых российских дизайнеров.

Нестандартное модельное агентство

Такие истории стали возможны, благодаря появлению модельных агентств нового типа. Валентина Ясень работает на агентство Oldushka, которое специализируется на моделях в возрасте от 60 до 80 лет.
Основатель — Игорь Гавар. Идея модельного агентства выросла из личного блога «Олдушка», который был посвящен уличной моде российских пенсионеров. Сейчас в модельном агентстве трудятся 18 моделей.

Источник: МедикФорум

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От редакции

А вы верите в чудесные повороты судьбы?

Аноним, 01 октября 2019 21:51
Верю
Аноним, 01 октября 2019 22:13
НВР:
верб
Аноним, 01 октября 2019 23:53
НВР:
Да.
Аноним, 01 октября 2019 23:56
НВР:
Вася. Ерунда полная
Аноним, 02 октября 2019 00:12
НВР:
В чудесные нет, а в повороты верю.
Аноним, 02 октября 2019 01:01
всё это ерунда.всё для того ,чтобы люди забыли ,что до пенсии многие не доживут.
Аноним, 02 октября 2019 01:13
а тут модель в 64 года
Аноним, 02 октября 2019 01:22
НВР:
верю и тоже хочу....
Аноним, 02 октября 2019 01:28
НВР:
Да
Аноним, 02 октября 2019 01:43
НВР:да
Зая, 02 октября 2019 01:55
В чудеса надо всегда верить ‍♀️
Аноним, 02 октября 2019 03:51
НВР:Да, веррю, жизнь порой пишет очень невероятные сюжеты.
Ирина, 02 октября 2019 10:47
НВР:Верю!Чудеса случаются!
Наталья, 02 октября 2019 11:42
Бред собачий , чем страшнее тем моднее, ужас. Куда , мы,катимся?
Там, 02 октября 2019 14:52
Полная деградация модельных агентств.
Аноним, 02 октября 2019 15:43
НВР:
Верю, было такое
Светлана, 02 октября 2019 17:55
НВР:
Нет.
Аноним, 03 октября 2019 03:23
НВР:
Нет

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