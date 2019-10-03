64 -летняя экс-уборщица Валентина Ясень стала лицом L’Oreal Paris

Бывшая уборщица аптеки на Васильевском острове в 62 два года пришла в модельное агентство и стала знаменита на весь мир.

Как стать моделью,если вам за 60

История модели Валентины Ясень похожа на историю золушки нового времени — бывшая уборщица аптеки на Васильевском острове в 62 два года пришла в модельное агентство и стала знаменита на весь мир.

Рекламная компания L’Oreal Paris

L’Oreal Paris выпустил новый тональный крем, который и рекламировала Валентина Ясень. И не она одна. В партнерах были такие звезды как Эмбур Херд, Регина Тодоренко, Светлана Ходченкова и многие другие западные модели и актрисы.

Для звездной модели «серебряного возраста» уже привычно находится в такой компании — последние два года ее жизни связаны с постоянными съемками в модных журналах и участием в «модных мероприятиях». Она стала символом нового времени толерантности и инклюзивности, когда независимо от возраста, внешности и прошлых заслуг, человек может реализовать себя.

Премия журнала «Гламур»

В ноябре 2018 года прошла ежегодная премия глянцевого журнала «Гламур». Главный приз в категории «Модель года» достался именно Валентине Ясень. Среди ее работ также лукбуки ДЛТ и участие показах молодых российских дизайнеров.

Нестандартное модельное агентство

Такие истории стали возможны, благодаря появлению модельных агентств нового типа. Валентина Ясень работает на агентство Oldushka, которое специализируется на моделях в возрасте от 60 до 80 лет.

Основатель — Игорь Гавар. Идея модельного агентства выросла из личного блога «Олдушка», который был посвящен уличной моде российских пенсионеров. Сейчас в модельном агентстве трудятся 18 моделей.

Источник: МедикФорум