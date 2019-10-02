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Вылетела на газон Suzuki от удара Mitsubishi на ул. Ленина в Бердске

20:08 02.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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У обоих автомобилей вмятины. У Suzuki повреждена задняя часть, у Mitsubishi оторвался бампер. Инспекторов ГИБДД и медиков на месте ДТП не было. Происшествие оформлял аварийный комиссар.

Вылетела на газон Suzuki от удара Mitsubishi на ул. Ленина в Бердске
Suzuki вылетела на газон из-за удара на ул. Ленина в Бердске

Вынесло на загон от сильного удара Suzuki автомобилем Mitsubishi сегодня, 2 октября, около 18.00 на ул. Ленина в Бердске. На асфальте остались черные полосы от резины. Водитель Suzuki, видимо, тормозил на светофоре, когда сзади в него влетел Mitsubishi. На обоих машинах повреждения от столкновения. На месте работал аварийный комиссар, оформлял ДТП.

Вылетела на газон Suzuki от удара Mitsubishi на ул. Ленина в Бердске
Вылетела на газон Suzuki от удара Mitsubishi на ул. Ленина в Бердске
Вылетела на газон Suzuki от удара Mitsubishi на ул. Ленина в Бердске
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От редакции

Видели ДТП?

Аноним, 02 октября 2019 20:47
И опять авто"леди" за рулём...
Аноним, 02 октября 2019 20:47
НВР:светофор целый день как ловушка работал по теории вероятности за несколько дней до этого было то же самое не можете сделать отключите совсем а вообще конечно полный бардак

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