Вылетела на газон Suzuki от удара Mitsubishi на ул. Ленина в Бердске

У обоих автомобилей вмятины. У Suzuki повреждена задняя часть, у Mitsubishi оторвался бампер. Инспекторов ГИБДД и медиков на месте ДТП не было. Происшествие оформлял аварийный комиссар.

Suzuki вылетела на газон из-за удара на ул. Ленина в Бердске

Вынесло на загон от сильного удара Suzuki автомобилем Mitsubishi сегодня, 2 октября, около 18.00 на ул. Ленина в Бердске. На асфальте остались черные полосы от резины. Водитель Suzuki, видимо, тормозил на светофоре, когда сзади в него влетел Mitsubishi. На обоих машинах повреждения от столкновения. На месте работал аварийный комиссар, оформлял ДТП.