Вынесло на загон от сильного удара Suzuki автомобилем Mitsubishi сегодня, 2 октября, около 18.00 на ул. Ленина в Бердске. На асфальте остались черные полосы от резины. Водитель Suzuki, видимо, тормозил на светофоре, когда сзади в него влетел Mitsubishi. На обоих машинах повреждения от столкновения. На месте работал аварийный комиссар, оформлял ДТП.
Вылетела на газон Suzuki от удара Mitsubishi на ул. Ленина в Бердске
У обоих автомобилей вмятины. У Suzuki повреждена задняя часть, у Mitsubishi оторвался бампер. Инспекторов ГИБДД и медиков на месте ДТП не было. Происшествие оформлял аварийный комиссар.
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Аноним, 02 октября 2019 20:47
И опять авто"леди" за рулём...
Аноним, 02 октября 2019 20:47
НВР:светофор целый день как ловушка работал по теории вероятности за несколько дней до этого было то же самое не можете сделать отключите совсем а вообще конечно полный бардак
Вылетела на газон Suzuki от удара Mitsubishi на ул. Ленина в Бердске 2
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