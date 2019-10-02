Аппетитные формы. Как выглядеть стройнее?

Полюбить себя



Для того, чтобы ощущать свою красоту, необходимо полюбить себя, перестать смотреть на «недостатки», и просто наслаждаться имеющимся. Как часто вы встречаете уверенных в себе красивых женщин, к внешности которых нет и мысли придраться? Каждый день. При этом многие из них не являются обладательницами модельной фигуры и известных всем параметров 90-60-90. Ни для кого не секрет, что пышные формы признаны в модельном бизнесе. Никто не подвергает сомнениям возможность женщин с весом 55+ быть красивыми, рекламировать одежду и сниматься в рекламе. Для таких девушек существует отдельное направление, «модель +» (plus size). Модели знака «плюс» красивы, аппетитны и всегда выглядят более здоровыми, чем классические топ-модели. Поэтому, самое время посмотреть в зеркало, улыбнуться своему отражению, и узнать, каким образом подчеркнуть свою привлекательность.