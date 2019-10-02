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Без страховки на высоте 600 м поднявшиеся на параплане гимнастки сделали шпагат в Бердске

18:00 02.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Известный парапланерист-экстремал Александр Орлов поднял в небо с аэродрома Бердск-Южный спортсменок, выполнивших акробатические трюки. Очевидцы утверждают, что это мировой рекорд.

Без страховки на высоте 600 м поднявшиеся на параплане гимнастки сделали шпагат в Бердске
Александр Орлов частенько летает на аэродроме Бердск-Южный

Станислав Ражев вечером 1 октября разместил на youtube.com видео о полете известного новосибирского парапланериста Александра Орлова. Он в очередной раз экстремально поднялся в небо над аэродромом Бердск-Южный.

Орлов влетел на параплане с двумя гимнастками, которые на высоте более полукилометра выполнили несколько трюков.

— Александр Орлов, Анжела Кулагина, Наталья Косарева с сегодняшнего дня (1 октября 2019 года) самые бесстрашные люди в мире. Втроём на одном параплане, без страховок, просто держась за веревочки на высоте 600 метров, исполнили акробатические трюки. Я не мог такое пропустить. Это мировой рекорд. Всё происходило в Бердске, — написал автор видео в комментарии к ролику.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Орлов на бердском аэродроме за последние несколько лет поднимал в воздух детей, излечившихся от рака, инвалидов-колясочников, слепых, вселяя в них уверенность в себе.

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От редакции

Рискованно?

Аноним, 02 октября 2019 18:57
Это не рекорд-это глупость и стремление хоть как то прославиться.

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