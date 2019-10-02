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70 лет: коммунистический Китай старше коммунистического СССР уже на один год

17:45 02.10.2019 Фото: Скрин
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Большим военным парадом отметили в Пекине 70-летие образования Китайской народной республики.


Показали то, чем гордится армия, и что, вероятно, должно остановить от необдуманных действий потенциального противника: впервые провезли новейшую межконтинентальную баллистическую ракету.

Как сказал в своей речи Си Цзиньпинь, «ни одна сила в мире не в состоянии остановить развитие Китая». И действительно, рывок страна сделала колоссальный, прежде всего в экономике. Опыт Китая уникален.

Об умении китайцев организовать праздник мир помнит еще со времен пекинской Олимпиады-2008. Не менее известна их страсть к гигантомании. И все равно масштаб сегодняшних торжеств поражает. Парад в честь 70-летия КНР — самый крупный за всю историю страны. 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, в том числе новейшие баллистические ракеты, показанные публике впервые.

Основной посыл миру, открывая парад, сформулировал глава государства Си Цзиньпин, явно намекая на конфронтацию Китая с США: «Нет такой силы, которая могла бы расшатать основу нашей великой страны и удержать китайскую нацию от движения вперед. За эти 70 лет китайский народ достиг успехов, изумивших мир».

Последний факт оспорить невозможно. 1 октября 1949 года, когда Мао Цзэдун на этой же площади провозгласил основание КНР, страна была нищей, а пределом мечтаний простого китайца долго оставалась «чашка риса из общего котла». Но руку помощи протянул Советский Союз, первым признавший молодую республику. Сейчас наши страны отмечают 70-летие дипотношений.

«Наша страна, Советский Союз, уже на второй день признала и установила дипломатические отношения. И в пятидесятые годы Советский Союз оказал колоссальную помощь, в том числе строительство 156 крупных промышленных объектов. Это все стало как раз заделом того экономического чуда, которое мы сегодня наблюдаем в Китае», — отметил президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

А в конце 70-х Дэн Сяопин начал реформы, превратившие Китай в сверхдержаву, на долю которой теперь приходится 30% роста мировой экономики.

В 1949 году велорикши считались в Китае символом богатства и процветания. Есть они в Пекине и до сих пор, но это, конечно, уже анахронизм. Символ современного Китая — это дорогие машины и впечатляющие небоскребы.

Китайцам помогли грамотная стратегия (скупка у Запада технологий, на основе которых потом развили собственное производство), а также их главная беда — перенаселенность. Рабочая сила в Китае стоила копейки, и западные компании стали переносить сюда свое производство. Сейчас, в эпоху торговой войны с КНР, Дональд Трамп требует вернуть его в США, но бизнесменов не так просто заставить отказаться от выгоды.

Трамп, кстати, поздравил китайское руководство с праздником, несмотря на более чем напряженные отношения между странами. С Пекином теперь приходится считаться даже таким самовлюбленным игрокам на международной арене, как Вашингтон.

«Китай сумел создать вторую экономику мира по объему и совершенно ясно намеревается в следующие 15-20 лет продвинуть свою науку, чтобы тоже превратить ее в лидирующую отрасль и совершенствовать дальше условия жизни для своих граждан», — сказал профессор кафедры востоковедения МГИМО, директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Алексей Воскресенский.

Высоких гостей из-за рубежа китайцы на торжества звать не стали, подчеркивая — это внутренний праздник. Отмечают его, как привыкли, в духе «социализма с китайской спецификой». Представления, концерты, коллективное исполнение патриотических песен на стадионах и на парковках промзон.

«Столько людей вместе поют песни о Родине! Я так горжусь тем, что могу петь вместе с ними», — сказала девочка.

Все эти эмоции совершенно искренни. Ну а пока весь Китай уходит на недельные каникулы. Страна все делает с размахом, и уж праздновать, так праздновать.

Источник: 1tv.ru

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От редакции

Поздравляем, китайских товарищей!

Аноним, 02 октября 2019 18:00
Там от «коммунистического» одно название. Ну ладно Зюганов любит хайпануть на этом, но остальные-то зачем заостряют внимание.
Для Китая несменяемость уже 70 лет названия руководящей партии - признак стабильности, не более.

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