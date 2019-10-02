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Красота / Общество

Вечно молодой: 5 причин раннего старения

16:47 02.10.2019 Фото: pixabay.com
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Как защитить себя от преждевременного старения? Читайте в материале.

Вечно молодой: 5 причин раннего старения
Как надолго сохранить молодость

Ученые утверждают, что признаки старения у многих современных людей возникают раньше, чем у их предков. Эксперты выделяют несколько причин такого преждевременного старения.

Стресс. По мнению специалистов, стрессовый фактор является первой причиной преждевременного старения всего организма в целом и кожи в частности. Стресс является реакцией организма, который вынужден функционировать при неблагоприятных для него обстоятельствах. В частности, стресс возникает, когда организм получает много нездоровой пищи и испытывает дефицит витаминов и микроэлементов, не получает достаточно воды, страдает от постоянного недосыпа, мышечного напряжения и негативных мыслей. В результате какие-то процессы в нем начинают останавливаться, либо идут вспять, и иммунная система задействует все силы, чтобы скорректировать последствия происходящих изменений. Как следствие, организм становится беззащитным перед инфекциями, вирусами и бактериями, в нем повышается риск воспаления. Все это усугубляет старение, как физическое, так и внешнее.

Дефицит качественного сна. В современном обществе, в условиях жизни в мегаполисах эта проблема – настоящий бич людей. Несбалансированное питание, будничные стрессы, отсутствие баланса между обилием работы и отдыхом, обилие информации из гаджетов мешают организму полноценно расслабляться в ночное время. В результате он не может получить полную перезагрузку, истощается. Между тем, именно во сне в нем активно вырабатываются гормоны молодости и красоты: мелатонин и гормоны роста. Чтобы долго не стареть, спать нужно достаточно, засыпать в одно и то же время, лучше всего – до наступления полуночи.

Дряблые мышцы. Отсутствие мышечной нагрузки приводит к потере тонуса в мышцах, их обвисанию, одряблению и в итоге — к телесному старению. Ученые отмечают, что любая мышечная активность способствует выработке гормонов, обеспечивающих телу молодость. К примеру, в мозге при этом активизируется синтез  «гормонов удовольствия» — эндорфина, серотонина, дофамин. Этот гормональный фон обеспечивает снижение уровня кортизола в организме, что хорошо сказывается на состоянии кожи, важно для поддержания красоты и молодости тела.

Плохое питание. Прежде всего, с ранним старением современных людей специалисты связывают употребление продуктов глубокой переработки, а также трансжиров. Эта пища не обеспечивает клетки нужным количеством микроэлементов и в результате без должного питания клетки начинают хуже работать и обновляться. Кроме того, названные выше продукты негативно влияют на микрофлору ЖКТ, а во многом именно от работы кишечника зависит то, насколько мы здоровы и молодо выглядим.

Вредные привычки. К привычкам, которые старят людей раньше времени, эксперты относят, в частности, депрессивное восприятие действительности, которое отражается на внешности в виде специфической мимики, делающей лицо старше. Также в этом перечне — отсутствие физической нагрузки, сутулость и неправильное положение тела во время сна, постоянная работа с гаджетами, нарушающая положение головы.

Источник: МедикФорум

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