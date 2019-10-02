Существует ли способ сэкономить на отоплении и не обогревать улицу?

15-20 процентов платежей за отопление приходится на то тепло, которое нам не нужно, а потому уходит в открытую форточку

По оценкам экспертов, 15-20 процентов платежей за отопление приходится на то тепло, которое нам не нужно, а потому уходит в открытую форточку. Поставщикам тепла всегда выгодно, чтобы люди платили больше. Как ограничить их аппетиты, объясняет исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Установить персональные счетчики можно только в домах с горизонтальной разводкой отопления, а это в основном новостройки.

Самое простое, казалось бы, решение — регулировать подачу теплоносителя в каждую квартиру и платить ровно столько, сколько тепла получено.

Но установить персональные счетчики можно только в домах с горизонтальной разводкой: на выходе и входе в единую трубу, которая идет по всем квартирам, устанавливают счетчики, которые высчитывают разницу между поставляемым и использованным теплом. Таких домов меньшинство, в основном это новое жилье.

Раньше платить по индивидуальным приборам можно было, только если 100 процентов квартир были ими оборудованы. И могло быть так, что при сдаче дома счетчики установили всем, но потом кто-то своевременно не проверил его, а кто-то вообще демонтировал. Из-за этого квартиры со своими счетчиками заставляли платить по нормативу. Конституционный суд признал это неправильным, и теперь если более 50 процентов квартир оснащены индивидуальными приборами учета, оплата идет по ним.

Куда сложнее сэкономить на тепле бывает жителям самых массовых многоэтажек с вертикальной разводкой. Тепло в таких домах проходит через все квартиры последовательно. Здесь ограничить потребление в одной квартире невозможно. Оплата тепла делится пропорционально той площади, которую занимает человек. Возможна только установка одного общего прибора учета.

Это не значит, что жителям таких домов остается только смириться с «перетопами». Для начала при обнаружении «лишнего» тепла стоит попробовать исправить ситуацию, обратившись в управляющую компанию. Если это не принесло результата, настанет очередь жилищной инспекции и Роспотребнадзора. Но бывает, что и обращения в различные инспекции не приносят должного результата.

На общем собрании собственники могут принять решение о том, как повысить энергоэффективность дома.

Перед тем как покупать обогреватель, пожалуйтесь на холод в аварийную службу.

Современный выход: установка регулирующей аппаратуры, которая проконтролирует поступление тепла в дом или в зависимости от температуры на улице, или от температуры внутри помещения. В частности, используется принцип «бабушкиной печки»: отопление поступает не постоянно, а дозированно, а затем сохраняется в течение времени. Еще попутно можно «загерметизировать» жилье, например утеплить окна, вторую дверь в подъезде. В итоге платеж можно уменьшить в два раза.

Так что должны сделать жильцы для достижения этой заветной цели? Во-первых, им придется договориться на общем собрании. Предстоит найти подрядчика, который установит регулирующую аппаратуру, или поручить это управляющей компании. Возможны две схемы. Первая: энергосервисный контракт. Приходит подрядчик, делает все бесплатно, жильцы платят за тепло какое-то время как обычно (подрядчик окупает свою работу), а потом начинают экономить. Но пока такой формат недостаточно распространен. Второй путь: провести энергоэффективный капитальный ремонт — не просто заменить инженерное оборудование, а поставить индивидуальный тепловой узел, регулирующую аппаратуру. Вопрос здесь упирается в деньги. Люди копят средства в фондах капремонта с дефицитным бюджетом, где стараются провести хотя бы минимальный перечень мероприятий. Поэтому придется собраться всем жильцам и принять решение о дополнительном платеже, чтобы экономить в будущем.

А вот если деньги копятся на спецсчете дома, то есть шанс получить господдержку при проведении таких работ. Через Фонд содействия реформированию ЖКХ жильцам может быть компенсировано до 80 процентов средств, затраченных на энергоэффективный капремонт. Также можно субсидировать процентную ставку, если взят кредит на эти нужды. Для этого стоит отправить заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ. «ЖКХ Контроль» оказывает бесплатное содействие в плане расчета энергоэффективности и подготовке заявок.

«Во многих регионах активно идет работа в этом направлении: в Пермском крае 110 домов в работе, в Самарской области, Смоленской, Татарстане уже многие ТСЖ и УК заинтересовались схемой», — отметила Светлана Разворотнева.

А бывает и так, что человек, наоборот, недополучает тепло. По правилам температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов, в угловых помещениях — не ниже 21 градуса в дневное время. Людям чаще всего может только казаться, что дома холодно. Проверить это очень просто — достаточно положить на стул градусник в центре комнаты. Если температура в квартире аномально низкая, надо написать заявление в аварийно-диспетчерскую службу. Сотрудники должны приехать, зафиксировать ситуацию, составить акт. Если не приехали, можно привлечь соседей как свидетелей, самим составить акт и направить его в организацию, которая выставляет счет на коммунальные услуги, с требованием перерасчета.

Источник: Российская Газета