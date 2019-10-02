Арбузы-гиганты весом 48 кг вырастил фермер Роман Пономарев

На экофестивале народных продуктов «Агро-баттл 2019» эксперты из Росстандарта официально подтвердили, что самые крупные и сладкие бахчевые в стране выращивает ставропольский фермер Роман Пономарев. А самый большой в России арбуз, восхитивший посетителей выставки, на его бахче созрел нынешним летом. Весит чудо-ягода 48 килограммов!

Роман постоянно громко заявляет о себе. Началось все с необычных соломенных фигур — сначала появились пирамиды, затем были соломенная «Зенит-арена», первый чемпионат мира по футболу на соломе. И вот теперь арбузная сага.

Корреспондент «РГ» побывал в крестьянско-фермерском хозяйстве Пономарева, где выяснил, что подобные рекорды можно ставить пока только с импортными семенами, а также чем «кооперативы вредят бахчеводству» и как арбуз с отечественного рынка пытаются вытеснить производители алкоголя и поставщики импортных бананов и апельсинов.

Сейчас настоящий царь-арбуз занимает почетное место в центре парка соломенных фигур, расположенного недалеко от хутора Нагорного в Грачевском районе края. Рядом лежат другие гиганты, но чуть меньшего размера.

— Вырастить эти ягоды совсем непросто. В первую очередь пришлось взять специальный сорт из США. На нем, кстати, поставлен действующий мировой рекорд — 128 килограммов. Зато мы совсем не использовали минеральные удобрения, а добились такого результата с помощью так называемого метода подвоя — в темноте вытянули стебель растения, чтобы можно было получить больше места для прививки. И в восьми местах привили дикорастущую тыкву на арбуз. Таким образом получили растение с девятью корневыми системами, — делится секретом Роман. — Кстати, плод вполне съедобный, хотя и более жилистый.

При этом фермер признается, что воспринимает подобные достижения не как что-то совсем уж важное в своей работе, а, скорее, «как спортивный интерес». Говорит, гораздо сложнее решить ежедневные проблемы с планированием своего бизнеса.

— Бахчеводство — это балансирование на грани окупаемости. Год от года шансы остаться в минусе или заработать практически равны. Тем не менее существует определенный трехгодичный цикл. В один сезон цена на арбуз падает, как это случилось в 2019 году, когда цена за килограмм опустилась до 50 копеек, а в следующий снижается еще больше либо чуть растет, — поясняет Пономарев. — И, наконец, в третий год резко взлетает. Все это легко объясняется. В сложные периоды многие аграрии оставляют бахчеводство, и тогда на рынке формируется дефицит, который компенсируется ростом цен.

Выводы эти фермер сделал на основе личных наблюдений: он составляет график изменения стоимости продукции от сезона к сезону.

Подобные рекорды можно ставить пока только с импортными семенами

В таких условиях выживают сильнейшие. По его словам, многое зависит от того, какой способ возделывания используется. Самый простой, как думают начинающие, это выращивание на богаре, то есть без искусственного орошения. Вроде бахчевые культуры и приспособлены к засухе, но подобное — это большой риск. Аграрий не контролирует то, что у него происходит в поле.

— Это, к слову, универсальный совет для всех начинающих бахчеводов. Не стоит сразу брать большие земельные участки. Нужно попробовать на небольшой площади, не рассчитывая в первые три года на прибыль. Это время нужно для понимания, что такое бахчевые культуры, изучения их. Я с такой целью объехал уже 12 стран, и до сих пор эта тема — непаханое поле для меня. Еще учиться и учиться. На рынке постоянно появляется что-то новое — технологии и сорта, вредители и болезни.

Однозначная позиция у Пономарева и по отношению к сельскохозяйственным кооперативам, за которыми, как считают некоторые чиновники и многие аграрии, будущее. Но Роман уверен, что этот путь развития загонит отрасль в торговые сети. И поясняет свое мнение, с которым далеко не все специалисты отрасли соглашаются:

— Еще года два назад я занимал противоположную позицию, но сейчас понял, что это нам не нужно. Конечно, в идеале модель привлекательна для всех. Есть кооператив, куда напрямую обращается закупщик. Там говорят, что сейчас такой-то объем продукции можно отгрузить у определенных фермеров. В общем, отличный вариант для оптовиков и крупных сетей, но не для фермеров и покупателей. Это расплодит бюрократию и спровоцирует вытягивание денег из фермеров в обмен на рекомендацию, а значит, неизбежен рост цен и снижение качества, — уверен Пономарев.

Также он отвечает и на недовольство его коллег из-за падения закупочной цены продукции. Роман уверен, что рынок сам сможет справиться с такими ситуациями.

— Со сложностями справляются сильнейшие. Такие ситуации отсеивают «случайных» людей в бахчеводстве. Само же падение цен — это повод задуматься о том, чтобы более грамотно подходить к срокам закладки урожая, а не требовать от государства, сетей и кого бы то ни было помощи.

И снова о нитратах

А еще Роман Пономарев обратил внимание на весьма любопытное явление, которое регулярно наблюдает в сфере торговли по всей стране. Самыми вкусными, как это ни странно, являются ранние арбузы. Но срок их появления на громадном по объему рынке плодов и фруктов конкуренты стараются максимально отодвинуть.

Дело в том, что с появлением на прилавках большой ягоды сразу значительно падает спрос на пиво, а также на бананы и апельсины. А каждое из этих направлений — крупные рынки. Поэтому из года в год в начале сезона созревания арбузов и дынь в СМИ и соцсетях весьма оперативно раскручивается история про якобы напичканные всевозможными нитратами отечественные ягоды. Хотя, по мнению Романа, именно ранние июльские арбузы, выращенные на территории Кубани и Ставрополья, — лучшие и совершенно безвредные.

Изобретатель техники

Как выяснилось, часть сельскохозяйственной техники для возделывания бахчевых культур Роман Пономарев изобрел сам.

— Главные статьи расходов — людские ресурсы. Поэтому будущее только за механизацией. Это и заставляет придумывать что-то новое для оптимизации труда, — говорит он.

Есть у него, например, арбузосборочная машина. Механизм простой: рядом с ней идут люди, которые кладут в машину арбузы. Далее по ленте они поднимаются наверх, где плоды еще один человек укладывает в грузовик.

Изготовить ее фермер решил сам, так как сбор и погрузка арбузов и дынь весьма трудозатратны и дороги. Из готовых агрегатов в арбузосборщике только купленный двигатель от культиватора. Применять изобретение можно и для овощей.

Чтобы получать ранние урожаи, сохранить влагу и повысить температуру почвы на бахче, используется пленка, которой укрывают растения. Данный процесс автоматизировали еще три изобретения — пленкоукладчик, термоукладчик и пленкосборщик. Так, первая из этих машин обошлась Пономареву в 100 тысяч рублей, в то время как итальянский аналог стоит 700 тысяч.Кстати, на вопрос, готов ли он поделиться своими наработками с другими фермерами, Роман говорит, что расскажет далеко не все секреты: «Конкуренция превыше всего». Ведь затраты, которые он понес, когда изготавливал опытные образцы, обременяют исключительно его карман. Но при этом фермер готов сотрудничать с компаниями — производителями сельскохозяйственной техники, коих в крае хоть и немного, но есть.

Комментарий

Андрей Олейников, заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края:

— Сегодня фермеры стремятся к максимальной эффективности на своих сравнительно небольших участках земли. Если взять показатели растениеводства, то урожайность в КФХ края почти сравнялась с показателями агрофирм. А бахча Пономаревых — это яркий пример успешной работы фермеров на Ставрополье.

При этом у КФХ еще очень много проблем. Небольшие хозяйства не могут позволить себе, к примеру, содержать на постоянной основе бухгалтера и экономиста. В таких ситуациях должна помочь кооперация, которая неспешно, но все-таки развивается. Практически в каждом нашем районе имеется отделение ассоциации КФХ. Но далеко не каждый фермер там состоит, а ведь членство там — это более высокий уровень организованности, своевременная закупка удобрений, ГСМ и других ресурсов.

Еще одна сложность — недостаток техники у крестьян либо ее сильная изношенность. Потому сейчас целевые программы поддержки разграничены между КФХ и агрокомпаниями, чтобы большие холдинги не забирали все средства.

Кстати

Роману Пономареву — 36 лет. За бахчевые культуры семья взялась еще в 1992 году. Его отец, Александр Николаевич, который раньше выращивал зерновые, засеял поле арбузами. Но место, где росла большая ягода, оказалось расположено слишком далеко от трассы, поэтому реализовать товар толком не удалось.

Спустя 15 лет рискнули еще раз после сильного отравления некачественным арбузом. Решили, что если есть их в будущем, то только свои и без химии. Засеяли 18 гектаров, работали на бахче сами, так как денег на наемных работников не было. Рядом построили примитивную торговую точку — небольшой навес, каких много появляется в июле на юге России. Но прошел сильный град и побил урожай. Однако Пономаревы не пали духом и на следующий год вновь засеяли бахчу. На сей раз усилия оказались не напрасны — продажи пошли в гору. Кроме того, семья Пономаревых продолжает заниматься зерновыми культурами.

Источник: Российская газета