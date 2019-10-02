Другой источник сообщил «Интерфаксу» о задержании еще одного фигуранта дела — адвоката Дины Кибец.

Замгендиректора «Аэрофлота» Александров задержан по делу о мошенничестве

Следствие задержало заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова в рамках дела о мошенничестве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Александров задержан и допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос о мере пресечения», — сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил «Интерфаксу» о задержании еще одного фигуранта дела — адвоката Дины Кибец.

Обоим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Собеседники агентства не стали уточнять суть обвинений, однако по данным ряда СМИ, претензии СК связаны с махинациями при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонних компаний, несмотря на то, что в «Аэрофлоте» работают несколько десятков штатных юристов. Ущерб от подобных действий составляет предположительно несколько сотен миллионов рублей.

Как ожидается, следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу или домашнем аресте задержанных в течение ближайших 48 часов.

Официальным подтверждением этой информации «Интерфакс» не располагает.

На сайте «Аэрофлота» сообщается, что Александров пришел работать в ПАО «Аэрофлот» в 2013 году. С июля 2016 года он занимает в авиакомпании должность замгендиректора по правовым и имущественным вопросам.

Источник: tourism.interfax.ru