Путин ответил на вопрос: когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии?

«Когда мы примем такое решение», — ответил президент на вопрос журналистов из Грузии.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Так он ответил на вопрос корреспондента грузинского телеканала о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году. Журналистка выкрикнула вопрос президенту по дороге на заседание.

Президента также спросили, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают «оккупированными грузинскими территориями».



«Когда мы примем такое решение», — ответил он.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Грузинская сторона разорвала отношения с Россией после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские власти не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Источник: РИА Новости