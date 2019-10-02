Лидер роста: Более 68 тысяч рублей стоит квадратный метр в новостройке Новосибирска

В 60 городах России по итогам третьего квартала этого года выросли цены на новостройки. Максимальный рост зафиксирован в Химках — 14,1 процента, а максимальное снижение выявили в Нижнем Тагиле — на 2,8 процента, говорится в исследовании.

В общем по стране средняя стоимость квадратного метра в новом многоквартирнике увеличилась на 3,3 процента и составила к сентябрю в среднем 72 860 рублей. Причем пик роста пришелся на последний месяц лета.

«Практически во всех городах-миллионниках «квадрат» сейчас стоит больше, чем три месяца назад», — констатируют аналитики.

Лидирует Новосибирск: здесь цены по итогам квартала выросли на 6,8 процента — до 68 001 рубля. Второе и третье места в рейтинге мегаполисов — у Перми и Санкт-Петербурга, где стоимость новостроек поднялась на 4,8 процента. В Москве рост средней цены составил 2,8 процента.

Среди двух уральских крупных областных центров «победил» Екатеринбург: рост стоимости жилплощади в новостройки здесь вырос на 1,7 процента. Соседний Челябинск демонстрирует чуть более скромный показатель, но так же со знаком плюс: 1,4 процента.

Из всех миллионников подешевели квартиры только в Омске: на 1,6 процента за три месяца. К началу осени цена квадратного метра здесь составила 45 249 рублей.

Первое место по падению занял Нижний Тагил. Здесь «квадрат» подешевел в среднем на 2,8 процента до 41 721 рубля. На втором месте Белгород, где жилье потеряло в цене 2,5 процента. На третьем — Саранска со снижением в 2,1 процента.

По 0,3 процента потеряли в стоимости квартиры в новостройках Нижневартовска и Кургана.

«Рост цен на новостройки в третьем квартале обусловлен переходом застройщиков на новую схему финансирования строительства, малым числом новых проектов на старте продаж и вымыванием доступных квартир», — считает Ирина Филатова, главный редактор портала недвижимости. Она допускает, что цены продолжат движение вверх.

Источник: Российская Газета