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Новый RAV4 стоит в России от 1 756 000 рублей за базовую комплектацию

16:43 02.10.2019 Фото: pixabay.com
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По сравнению с кроссовером предыдущего поколения, базовая комплектация «Стандарт» подорожала на 140 тысяч рублей.

Новый RAV4 стоит в России от 1 756 000 рублей за базовую комплектацию
Какая цена на новый кроссовер Toyota RAV4 озвучили в России

Российские дилерские центры Toyota начали прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартовало на Петербургском заводе 1 октября. Новый RAV4 доступен в России по цене от 1 756 000 за базовую комплектацию «Стандарт».

Как стало известно ранее, «пятый» RAV4 получил на российском рынке два новых двигателя семейства Dynamic Force – это 2,0- и 2,5-литровый четырехцилиндровые «атмосферники» мощностью 149 л.с. и 199 л.с. соответственно с комбинированным впрыском и высокой геометрической степень сжатия (13:1). При этом оба охотно «кушают» и 95-й, и 92-й бензин. «Младший» 2,0-литровый агрегат доступен в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, а «старший» 2,5-литровый – только с восьмиступенчатым «автоматом».

Привод – как и прежде, передний или полный в зависимости от комплектации. Только полных у нового «Рафика» теперь два: в комплектации «Комфорт» идет знакомая по предыдущей модели система Dynamic Torque Control AWD с муфтой подключения задней оси, а более дорогие версии оснащены новой трансмиссией Dynamic Torque Vectoring AWD с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса.

Неприятно удивили цены. По сравнению с кроссовером предыдущего поколения, базовая комплектация «Стандарт» подорожала на 140 тысяч рублей и теперь стоит минимум 1 756 000 рублей. А за самую популярную комбинацию 2,0-литрового мотора, вариатора и полного привода просят 2 087 000 рублей, что значительно дороже, чем у прямых конкурентов в лице Nissan X-Trail и Volkswagen Tiguan, аналогичные версии которых доступны за 1 780 000 и 1 729 000 рублей соответственно.

Комплектация 2.0 2WD MT6 2.0 2WD CVT 2.0 4WD CVT 2.5 4WD AT8
Стандарт 1 756 000 руб.
Комфорт 1 980 000 руб. 2 087 000 руб. 2 280 000 руб.
Престиж 2 290 000 руб.
Престиж Safety 2 661 000 руб.

В плане оснащения все самое необходимое есть у нового RAV4 уже в «базе» (комплектация «Стандарт»): семь подушек безопасности, система стабилизации, кондиционер, светодиодная оптика, обогрев руля и передних сидений, датчик света, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Версия «Комфорт» дополнена двухзонным климат-контролем, противотуманными фарами, электрообогревом лобового стекла, датчиком дождя, круиз-контролем, задним парктроником с камерой заднего вида, системой бесключевого доступа, электроприводом багажной двери, мультимедийной системой с увеличенным 8-дюймовым дисплеем, рейлингами на крыше и 18-дюймовыми колесами.

Начиная с комплектации «Престиж», новый RAV4 по умолчанию идет с адаптивным полным приводом Dynamic Torque Vectoring AWD и кожаным салоном. Список оборудования плюсом к уже перечисленному включает: электропривод водительского сиденья, передний парктроник, подогрев задних сидений, систему беспроводной зарядки для гаджетов, контурную подсветку салона, систему выбора внедорожных режимов движения Multi-Terrain Select и 19-дюймовые колеса.

Наконец, в «топе» («Престиж Safety») кроссовер дооснащается камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем с распознаванием дорожных знаков, навигацией и фирменным комплексом Toyota Safety Sense 2.0, включающим целый ряд высокотехнологичных систем и ассистентов (система предотвращения столкновений с распознаванием пешеходов даже в темное время суток, система удержания в полосе, функция контроля усталости водителя и прочие).

Заказать новый Toyota RAV4 можно уже сейчас. «Товарные» машины должны поступить к дилерам в начале ноября.

Источник: Автоновости дня

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