Чуда не случилось: Наталью Устинову убили

36-летняя Наталья Устинова уехала из дома на серебристом автомобиле Mazda Demio утром 6 сентября. При себе у нее была крупная сумма денег – она планировала купить новый автомобиль.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Марина:

Чудо не случилось- ее убили((( С МК

Напомним, 36-летняя Наталья Устинова уехала из дома на серебристом автомобиле Mazda Demio утром 6 сентября. При себе у нее была крупная сумма денег – она планировала купить новый автомобиль.

Когда она перестала отвечать на звонки, близкие заволновались: дома у женщины остались двое маленьких детей, никаких предпосылок к тому, чтобы совершить необдуманный поступок у нее не было.

Машину нашли три дня спустя, а саму женщину полиция и волонтеры искали почти месяц. Сегодня, 1 октября на территории Кировского района было найдено ее тело. Оно направлено на экспертизу для установления причины смерти.