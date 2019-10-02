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Чуда не случилось: Наталью Устинову убили

13:06 02.10.2019
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36-летняя Наталья Устинова уехала из дома на серебристом автомобиле Mazda Demio утром 6 сентября. При себе у нее была крупная сумма денег – она планировала купить новый автомобиль. 

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Марина:
Чудо не случилось- ее убили((( С МК

Напомним, 36-летняя Наталья Устинова уехала из дома на серебристом автомобиле Mazda Demio утром 6 сентября. При себе у нее была крупная сумма денег – она планировала купить новый автомобиль.

Когда она перестала отвечать на звонки, близкие заволновались: дома у женщины остались двое маленьких детей, никаких предпосылок к тому, чтобы совершить необдуманный поступок у нее не было.

Машину нашли три дня спустя, а саму женщину полиция и волонтеры искали почти месяц. Сегодня, 1 октября на территории Кировского района было найдено ее тело. Оно направлено на экспертизу для установления причины смерти.

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Гость, 02 октября 2019 13:57
Звери

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