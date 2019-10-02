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Чемодан еды пытались вынести русские туристы из отеля в Турции

17:29 02.10.2019 Фото: pixabay.com
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«Мы работаем по системе «все включено». Но зачем же увозить продукты сумками?» — заявил представитель отеля.

Чемодан еды пытались вынести русские туристы из отеля в Турции

Русские туристы пытались вынести из отеля чемодан с едой

Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции.
Инцидент произошел в гостинице в городе Манавгат, когда постояльцы выезжали из отеля. Персонал попросил одного из туристов показать содержимое багажа. В чемодане оказались блюда из меню завтрака и разложенные по пакетам фрукты и напитки.
Сотрудники изъяли у отдыхающих продукты, и туристы покинули гостиницу.
По словам персонала, в отеле запрещено забирать еду и напитки в номера. Эти правила прописаны в документах, которые постояльцы заполняют при заезде.
«Мы работаем по системе «все включено». Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?» — заявил представитель отеля.
Он предположил, что туристы не так поняли правила проживания в гостинице.
Источник: РИА Новости
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От редакции

Доводилось ли вам прихватить что-нибудь из отеля с собой?

Аноним, 02 октября 2019 18:03
Даже забесплатно бы в Турцию не поехал, там турки к русским относятся как к скотам. И вполне обоснованно

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