До 5,7 млн рублей с 63 млн сократил долг МК «Сибиряк» к КБУ Бердска апелляционный суд Томска

КБУ придется заплатить в доход федерального бюджета 181 667 руб. госпошлины по первой инстанции. А также расходы по уплате госпошлины по апелляционной инстанции в размере 2 725 рублей в пользу МК «Сибиряк».

Владимир Дыненков подозревается в хищении воды на 170 млн рублей

9 сентября Седьмой арбитражный апелляционный суд Томска рассмотрел и принял новое решение по иску Комбината бытовых услуг Бердска к МК «Сибиряк».

Напомним, КБУ обратился с иском в арбитражный суд после того, как на экс-директора предприятия Александра Кожина завели уголовное дело за «хищение воды».

По данным следствия, МК «Сибиряк» без учета потреблял холодную воду. Нормативные расчеты показали, что за водоснабжение комплекс должен КБУ более 170 млн рублей.

Но в октябре 2018 года Комбинат бытовых услуг изменил исковые требования к элитному жилому комплексу «Сибиряк», снизив долг со 170 млн рублей до 63.

Снизить сумму удалось после того, как новый директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук провел экспертизу и анализ долга, проверил все врезки МК «Сибиряк».

Как гласит новое постановление Седьмого арбитражного суда, решение суда Новосибирской области от 1 апреля 2019 года отменено, принят новый судебный акт. Иск удовлетворили частично. При этом с ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» в пользу Комбината бытовых услуг взыскать 5 781 461 руб. 54 коп. задолженности. И в доход федерального бюджета 18 333 руб. государственной пошлины по первой инстанции, а также 275 рублей в пользу расходов КБУ по уплате государственной пошлины по апелляционной инстанции.

Но и КБУ Бердска придется заплатить в доход федерального бюджета 181 667 руб. государственной пошлины по первой инстанции. А также расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной инстанции в размере 2 725 рублей в пользу МК «Сибиряк».

— Окончательно, путем зачета взаимных требований, взыскать с закрытого акционерного общества «Международный комплекс «Сибиряк» в пользу муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» 5 779 011 руб. 54 коп. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, — гласит документ.

Стоит отметить, что и это постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.