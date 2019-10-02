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Здоровье / Общество

Миокимия: Это ужас! Глаз все время «дергается»!

17:33 02.10.2019 Фото: pixabay.com
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Миокимия может предупреждать о различных неврологических недугах (например, о болезни Паркинсона или блефароспазме), дефиците микроэлементов и витамина В, затяжном стрессе, аллергии.

Миокимия: Это ужас! Глаз все время дергается!
Если тик вызывает смыкание век или в процесс вовлекаются другие части лица, то следует как можно скорее обратиться к врачу

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза — миокимия — достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время. Однако в некоторых случаях неприятное состояние может затянуться на месяц и больше.

Если тик вызывает смыкание век или в процесс вовлекаются другие части лица, то следует как можно скорее обратиться к врачу.

Но и без подобных «осложнений» состояние может быть опасно, так как порой свидетельствует о серьезных нарушениях в организме.

В частности, миокимия может предупреждать о различных неврологических недугах (например, о болезни Паркинсона или блефароспазме), дефиците микроэлементов и витамина В, затяжном стрессе, аллергии. Состояние может быть следствием использования некоторых лекарств, например, антигистаминных препаратов.

Источник: Российская Газета

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