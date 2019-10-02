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3-летний мальчик выпал из кабины под колеса трактора. Ребенок погиб

13:15 02.10.2019 Фото: pixabay.com
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Трагедия произошла в Чановском районе в поле. От полученных травм ребенок погиб до прибытия «скорой помощи».

3 летний мальчик выпал из кабины под колеса трактора. Ребенок погиб
В Чановском районе произошло ДТП со смертельным исходом

1 октября около 20.30 в Чановском районе мужчина, управляя самоходным шасси с прицепом, двигался в поле возле села Тармакуль с двумя пассажирами — женщиной и 3-летним мальчиком. По предварительной информации, в пути следования ребенок выпал из транспортного средства, не оборудованного кабиной, и попал под колесо прицепа. От полученных травм ребенок погиб до прибытия «скорой помощи».

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела МВД России по Чановскому району. Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: МВД по НСО

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