Муж задушенной из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска: Убийцы должны получить пожизненное лишение свободы

Судья облсуда Новосибирска направила дело по подсудности в Кемеровский облсуд. Хоть муж убитой Константин не признан потерпевшей стороной, он приедет на первое судебное заседание. Малыши часто вспоминают маму, но семья свыклась с мыслью, что родного человека больше нет.

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов планировали убивать владельцев авто

Судья областного суда Новосибирска Татьяна Зыкова вчера, 1 октября, приняла решение о том, где судить обвиняемых в убийстве из-за Пежо Ирины Синельниковой. Для этого судья приехала в бердский городской суд, где состоялось выездное судебное заседание по продлению меры пресечения Дмитрию Фурсову и Станиславу Белоусову.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 2 октября, помощник судьи облсуда Татьяны Зыковой Элеонора Чванченко, дело по подсудности направят в Кемеровский областной суд. Именно там по версии следствия предполагаемые убийцы довели свой преступный умысел до конца, убив 34-летнюю мать двоих детей Ирину Синельникову.

— Срок ареста двоим обвиняемым продлен на 6 месяцев до 19 февраля 2020 года, — резюмировала Элеонора Чванченко.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бердчан — Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова — зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В бердском городском суде «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что в начале судебного заседания Белоусов попросил судью рассмотреть дело в закрытом режиме. Просьба связана с опасениями за свою жизнь и жизнь членов семьи. Он даже написал заявление в Главное управление МВД, так как ему угрожали убийством в СИЗО. Но правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела.

Напомним, обоих обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).

Константин Синельников: мы стали самостоятельными

Муж задушенной Константин Синельников не появился на выездном заседании областного суда Новосибирска. Такое решение он принял по совету адвоката.

-Я не выступаю в качестве потерпевшей стороны, ей признан брат Ирины — Владимир. Конечно, я против, что дело будут рассматривать в суде Кемерова. Мне не удобно туда ездить. Но на первое заседание я приеду, — уверен Константин.

По словам мужа убитой, семья привыкла к тому, что Ирины нет в живых и перестроилась жить по-новому. Стала более самостоятельной. Дети же часто вспоминают маму:

— Благо дочь большая, все понимает и помогает мне. Стараемся обходиться без помощи родных. Сами со всем справляемся. Дочь спрашивает: «когда к маме поедем». А сын вспоминает: «мы здесь с мамой были, это мама покупала».

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Константин отметил, что справедливым наказанием для Фурсова и Белоусова за убийство его супруги и матери двоих детей станет пожизненное лишение свободы.

Стоит отметить, что Фурсов и Белоусов положительно характеризуются по месту жительства. Они не привлекались к уголовной ответственности, а психолого-психиатрическая экспертиза доказала, что оба обвиняемых вменяемы.

По версии следствия

В конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Обвиянемые, по версии следствия, продали на Кузбассе «Пежо» за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Уголовный закон за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (убийство) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.