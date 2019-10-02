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Авторов оскорбительной надписи в адрес президента Путина на рампе в Бердске ищет второй месяц полиция

13:30 02.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Слова на новой рампе замазали и торжественно ее открыли в день города Бердска. Старую рампу, на которой выбивали зубы подростки, убрали с площади навсегда.

Авторов оскорбительной надписи в адрес президента Путина на рампе в Бердске ищет второй месяц полиция
Надпись в адрес Путина стерли на рампе в Бердске и заменили разломанную конструкцию

До сих пор ищут хулиганов, сделавших надпись в адрес президента России на рампе в центре Бердска. Об этом сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области. Напомним, что 29 августа на площади Горького в Бердске краской на рампе после фамилии главы государства написали слово их трех букв.

— Пока еще продолжается проверка, — уточнил дежурный офицер «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 2 октября.

Полиция Бердска возбудила дело по административному кодексу. Вскоре после этой ситуации ушла с поста начальник отдела по делам молодежи мэрии Бердска Татьяна Лильбок. Рампы находятся в ведомстве ОДМ. Она заявила, что надпись не имеет отношения к ее увольнению. 5 сентября отдел молодежи возглавила Евгения Шмидт. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что старая рампа, на которой экстремалы выбивали зубы, ликвидирована с площади, она была списана.

— Новая рампа, открытая в день города Бердска, и была той рампой, на которой сделали надпись. Старую деревянную убрали, — уточнила Евгения Александровна сегодня, 2 октября.

Возможно, в следующем году в скейт-парке Бердска появится еще одна новая фигура, рассказала Евгения Шмидт.

Авторов оскорбительной надписи в адрес президента Путина на рампе в Бердске ищет второй месяц полиция

Надпись о президенте на рампе в Бердске замазали

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