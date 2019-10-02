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Трамп назвала импичмент госпереворотом

13:45 02.10.2019 Фото: pixabay.com
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Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей Конгресса, где у них большинство голосов.

Трамп назвала импичмент госпереворотом
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп назвал переворотом процедуру импичмента, которую ранее инициировали демократы в палате представителей конгресса.
«С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее — это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку (разрешающую оборот оружия – ред.), религию, армию, стену на границе и его Богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки!» — написал Трамп в Twitter.
Импичмент Трампа

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей Конгресса, где у них большинство голосов. Оппоненты обвиняют главу Белого дома в том, что он просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника – бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.
В случае утверждения обвинений в палате представителей они будут переданы в сенат, который и будет принимать окончательное решение о судьбе главы государства. В сенате большинство у однопартийцев Трампа — республиканцев.
Телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а затем и сама жалоба. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Между тем, уже появились не подтвержденные официально сообщения о том, что упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свою должность. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали повестками для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани.

Источник: РИА Новости

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