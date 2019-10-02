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Зеленский: «формулу Штайнмайера» предстоит включить в закон об особом статусе Донбасса

13:00 02.10.2019 Фото: pixabay.com
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Однако, по его словам, вопрос освобождения удерживаемых лиц пока еще находится на этапе обсуждения.

Зеленский: формулу Штайнмайера предстоит включить в закон об особом статусе Донбасса
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Украинский лидер отметил, что Киев согласовывает текст «формулы Штайнмайера» с участниками переговорного процесса по урегулированию конфликта.
Украина согласовала с другими участниками переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе «формулу Штайнмайера», однако ее еще предстоит включить в новый закон об особом статусе региона. Об этом во вторник заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.
«Мы ответили на письмо господина [спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина] Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера». «Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе», — сообщил он.

Зеленский добавил, что такой закон будет принят парламентом до конца года после обсуждения с общественностью. «Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря. Будет новый закон, который будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и после публичного обсуждения с общественностью. И в нем не будет пересечена ни одна красная линия, и поэтому не будет никакой капитуляции», — подчеркнул президент.

Президент Украины также добавил, что вопрос «формулы Штайнмайера» будет обсуждаться на планируемом саммите в нормандском формате, отметив, что теперь преград для него нет. «Сегодня были устранены преграды для проведения саммита лидеров «нормандской четверки», — заявил он, добавив, что дата станет известна » в ближайшее время».

По словам Зеленского, в ходе прошедшего во вторник заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе участники встречи достигли еще одного компромисса, договорившись о разведении сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. «Были достигнуты договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом», — сообщил украинский лидер. Однако, по его словам, вопрос освобождения удерживаемых лиц пока еще находится на этапе обсуждения.

1 октября по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали «формулу Штайнмайера» для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что, «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Как сообщили ТАСС источники, близкие к переговорам в Минске, «все стороны подписали письма в адрес ОБСЕ с уведомлением, что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение». При этом уточняется, что свою подпись поставил и полпред Украины в группе Леонид Кучма.

Источник: ТАСС

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