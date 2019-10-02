Онкоцентр Блохина: врачи жалуются на низкую зарплату и переполненные палаты, им говорят — нарушили этику

В настоящее время в центре работают более 3500 человек, в том числе пять академиков РАН.

Российский онкологический научный центр РАМН им. Н. Н. Блохина

В крупнейшем российском онкоцентре произошел скандал — детские онкологи пригрозили увольнением из-за проблем с зарплатами и плесени в лечебных боксах. В чем причины конфликта в Центре им. Блохина, разбирался РБК.

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина произошел конфликт. 26 сотрудников Института детской онкологии и гематологии пригрозили увольнением и пожаловались на давление со стороны нового руководства, а также проблему с зарплатами и переполненные палаты. Руководство центра и Минздрав назвали эти действия нарушением врачебной этики, а родители лечащихся детей выступили на стороне врачей.

Что говорят врачи

Широкий резонанс получило обращение детских онкологов Института детской онкологии и гематологии онкоцентра в конце сентября. Несколько врачей, в том числе два заместителя директора Института детской онкологии Михаил Рыков и Георгий Менткевич, потребовали увольнения назначенной в июне директором института Светланы Варфоломеевой. В противном случае уволиться готовы 26 сотрудников института, заявили они.

Врачи рассказали о проблемах с вентиляцией, плесени в лечебных боксах, переполненных палатах.

А также о разнице в зарплатах между «лояльными лицами» и остальными врачами.

«Уже 20 лет длится строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год», — заявил в обращении врач Василий Бояршинов.

Врачи заявили об увольнении профессора Георгия Менткевича, который занимался трансплантацией костного мозга у детей с онкологическими заболеваниями, и давлении на других врачей центра.

Центр им. Блохина — крупнейшая онкологическая клиника России и Европы, одна из самых крупных в мире, говорится на сайте учреждения. В настоящее время в центре работают более 3500 человек, в том числе пять академиков РАН.

Что говорит руководство центра

Директор онкоцентра Иван Стилиди в ходе пресс-конференций 30 сентября и 1 октября заявил, что удовлетворен работой Варфоломеевой, а действия обратившихся врачей назвал «грубым нарушением врачебной этики». По его словам, Варфоломеева, ранее работавшая в Центре детской онкологии и гематологии и иммунологии НМИЦ им. Дмитрия Рогачева, после прихода на новую должность объявила о желании работать со старой, уже сложившейся командой врачей.

Ультиматум был поставлен 29 работниками института, другие врачи и сотрудники претензий не предъявляли. На 1 октября заявления об увольнении подали пять врачей, они не были подписаны.

Санитарно-эпидемиологические условия Института детской онкологии и гематологии удовлетворительные. Но есть исключения — помещения с отслоившейся краской и оторвавшейся плиткой. Проводятся точечные ремонтные работы. Вентиляция проверяется, дезинфицируется и очищается. В одном боксе на стенах действительно выявлен грибок.

Стилиди сообщил, что врачи в Институте детской онкологии и гематологии в первом полугодии 2019 года в среднем получали 169 тыс. руб. Но подтвердил снижение зарплат на 30% в июле.

Профессор Георгий Менткевич совмещал должность заместителя директора Института детской онкологии и гематологии с должностью с и.о. заведующего отделением. Обязанности завотделением были с него сняты в конце сентября «в связи с нарушением этических норм (нецензурная брань в беседах с родителями) и отсутствием предложений по концепции развития НИИ детской онкологии и гематологии».

Врачи, по словам Стилиди, не обращались к нему, направив свои претензии сразу в администрацию президента.

Что говорит Минздрав

После обращения в ведомство врачей Центра Блохина Минздрав создал комиссию, в которую вошли онкологи из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Комиссия проработает в онкоцентре до 10 октября.

Во вторник, 1 октября, были обнародованы предварительные выводы комиссии: из Института детской онкологии и гематологии за время работы Светланы Варфоломеевой не было увольнений, а требования, которые она предъявляет коллективу, «абсолютно обоснованы» и повышают качество лечения больных.

Выступления врачей комиссия назвала грубым нарушением врачебной этики.

Член комиссии Минздрава, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев сообщил на пресс-конференции, что при обходе центра и разговорах с врачами и родителями не услышал жалоб. Румянцев утверждает, что профессор Георгий Менткевич отказался от общения с ним.

«Все, что я слышу, очень больно. Мало грязи про врачей, так еще и это. У врачей репутация убийц сейчас, а теперь еще и репутация склочников. Надо было дождаться результатов комиссии», — раскритиковал обращение врачей президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он отметил, что коллективное заявление об уходе он не поддерживает: «Ставить амбиции на весы с детьми нельзя. Кто будет лечить детей?»

Что говорят родители пациентов центра

Несколько родителей пациентов центра записали обращение в поддержку протестующих врачей. Представительница родителей Тамара Цветкова в видеообращении заявила, что они также требуют отстранения Варфоломеевой. «Врачам приходится работать в стрессовом состоянии, в онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты. Мы видим, что у врачей отнимают время от процесса лечения детей», — сказала она.

«Десятилетиями создавался НИИ, профессоров, которые вкладывали душу в это, сейчас лишают возможности спасать детей. Мой ребенок лечится в Институте детской онкологии с марта, и с того времени ситуация сильно изменилась. Врачи работают в атмосфере психологического давления, основатель трансплантации костного мозга Георгий Менткевич стал неугоден. Кроме того, сейчас проходят какие-то бесконечные конференции, заседания, врачи меньше времени проводят с пациентами, а больше заняты бюрократическими вопросами», — заявила РБК мама ребенка, который лечится в Институте детской онкологии и гематологии, Аза Семенова.

По мнению президента Лиги защиты пациентов Александра Саверского, в случае ухода врачей из онкоцентра «катастрофы не будет». «Любая смена врача — это нехорошо, но, вероятно, Минздрав сможет закрыть дыру», — предполагает он. Он считает, что названные всеми сторонами проблемы решаемы и не должны были привести к увольнениям, бьющим напрямую по пациентам.

Стилиди был назначен Минздравом в 2017 году после ухода со всех постов директора центра и главного внештатного онколога Минздрава Михаила Давыдова. Его уход совпал с обвинениями в адрес врачей в поборах с пациентов центра за бесплатные услуги.

Источник: РБК