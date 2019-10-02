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Эволюционное происхождение женского оргазма доказали спаривающиеся кролики

12:00 02.10.2019 Фото: pixabay.com
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Вопрос о биологическом значении женского оргазма волновал ученых со времен Аристотеля.

Эволюционное происхождение женского оргазма доказали спаривающиеся кролики
Спаривающиеся кролики доказали эволюционное происхождение женского оргазма

Несмотря на то, что оргазм не нужен женщинам для успешного продолжения рода, его корни все-таки уходят глубоко в эволюционное древо.
Эксперименты на кроликах доказали родство женского оргазма с биологическим механизмом, который стимулирует выход яйцеклетки из яичника в ходе совокупления. Это говорит о том, что женский оргазм эволюционировал из такого механизма, заменив его у человека и человекообразных обезьян. Результаты исследования опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Вопрос о биологическом значении женского оргазма волновал ученых со времен Аристотеля. С одной стороны, он не нужен для того, чтобы найти полового партнера, зачать, родить и вырастить потомство. С другой стороны, это слишком сложное явление, оно не могло возникнуть просто так. В связи с этим ученые предложили множество объяснений феномену женского оргазма.

Гюнтер Вагнер и его коллеги предположили, что оргазм берет свое начало от биологического механизма, цель которого — стимулировать выход яйцеклетки из яичника (овуляцию) во время полового акта. Этот механизм сейчас действует у кроликов, кошек или верблюдов, а вот у человека и человекообразных обезьян овуляция происходит из-за внутренних причин, не связанных с половым актом.

Ученые предположили, что если женский оргазм произошел от вызванной половым актом овуляции, то на них должны действовать одни и те же препараты. На женский оргазм у людей негативно влияет антидепрессант флуоксетин. Вагнер с коллегами предположили, что если он так же негативно повлияет и на животных, у которых сохранилась овуляция, вызванная половым актом, то эти механизмы родственны. Следовательно, более поздний, произошел от более раннего.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые проводили эксперимент с кроликами. В течение двух недель они давали крольчихам флуоксетин. По истечении этого срока самок случали с кроликом по имени Фрэнк (он был единственным самцом, который участвовал в эксперименте). После совокупления ученые считали, сколько у крольчих было овуляций.

В итоге оказалось, что флуоксетин уменьшил число овуляций у крольчих на 30% по сравнению с животными из контрольной группы. Исходя из этого ученые делают вывод о родстве женского оргазма и овуляции, которую спровоцировало совокупление. Следовательно, оргазм возник отнюдь не случайно и его корни уходят глубоко в эволюционное древо плацентарных животных.

Источник: nauka.tass.ru

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