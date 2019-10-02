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Нарушения ищет в 69 тысячах частных медицинских клиниках Минздрав

17:15 02.10.2019 Фото: pixabay.com
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Сильными игроками из этой цифры являются лишь 10-13%. Нам надо сделать так, чтобы нам не было стыдно за представителей частной медицины, заявила министр Скворцова.

Нарушения ищет в 69 тысячах частных медицинских клиниках Минздрав
Минздрав намерен создать совет для устранения нарушений в работе частных клиник

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что в стране лицензировано 69 тыс. частных медицинских организаций.
Минздрав заинтересован в сильных частных клиниках и намерен создать координационный совет с представителями общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) «Опора России» для устранения нарушений в этой сфере. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения Вероника Скворцова на совместном заседании президиумов правлений «Опоры России» и ассоциации «НП «Опора».

«Мы заинтересованы в сильных частных клиниках, возможно, корпорациях… которые будут опорой российской системы здравоохранения и будут входить в систему государственных гарантий < …> Нам нужна ваша помощь, необходимо вместе с вами создать координационный совет, чтобы с этими со всеми делами вместе разобраться», — сказала она, обращаясь к представителям «Опоры России».

Скворцова отметила, что министерство заинтересовано в том, чтобы в такие советы и комитеты входили ведущие представители «Опоры России» и имели голос в качестве экспертов. Она добавила, что в России лицензировано 69 тыс. частных медицинских организаций, из них, по предварительным расчетам, сильными игроками являются лишь 10-13%.

«Нам надо сделать так, чтобы нам не было стыдно за представителей частной медицины, нам нужно поддержать и сделать вот такие доступные примеры, сконцентрировав свое внимание на сильных представителях частной медицины, и подтянуть всех остальных для того, чтобы население выигрывало от наличия частной медицины», — считает министр.

Источник: ТАСС

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