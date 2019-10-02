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Как пережить смерть близкого человека?

17:36 02.10.2019, Елена Панькова Фото: pixabay.com
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В первую годовщину произойдет некий всплеск, все пережитое вновь вернется, вы опять вспомните тот страшный день. На этом фоне возможно повторение всех описанных выше стадий.  Большая разница в том, что теперь вы управляете горем, а не оно вами.

Как пережить смерть близкого человека?
Как пережить смерть близкого человека
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Как пережить смерть близкого человека?

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Человек, к сожалению, смертен. И как мы знаем, самое ужасное, что он внезапно смертен. Как и у любого психологического потрясения, у самого события — потери близкого человека — есть определенные стадии, которые, увы, суждено пройти практически каждому. Как помочь человеку, столкнувшемуся с горем? Что делать, если человек уходит в себя? Как рассказать о смерти ребенку?

Первая стадия – шок. Человек находится, будто, в состоянии аффекта, эмоций либо нет совсем, либо проявляются они очень слабо. Все движения происходят механически, как у робота, кажется, что все происходит не с ним и где-то далеко. Полное отстранение разума от всех обычных и привычных дел, все словно валится из рук. Обычно это длится первые три дня после страшного события. Пытаться выйти из этого состояния самому или вытащить из него другого человека бессмысленно, этот этап должен быть и должен сам пройти. Остается только ждать и сопереживать вместе. Но если человек «застрял» в таком состоянии надолго, стоит бить тревогу.

Затем приходит этап противоположных сильных эмоций – постоянные слезы и отрицание происходящего. Здесь же появляется полное отсутствие желания интересоваться окружающим миром, непонимание продолжения жизни без близкого человека. В это время, скорее всего, будет много разговоров об умершем, и эти разговоры должны быть, поддерживайте их, хотя бы молчаливым согласием. Сейчас очень важно просто находится рядом с человеком, потерявшим родную душу, чтобы в любой момент можно было просто обнять и выслушать, если это потребуется. Если в это время снится умерший человек, бояться не стоит, есть шанс поговорить и попрощаться. Пользуйтесь им.

Затем ближайший год человек постепенно осознает свою потерю, учится жить без близкого, часть о нем думает и вспоминает. Эмоции, как и прежде, часто проявляются, но уже становится легче думать о потере, говорить о ней вслух. Важно не подавлять свои эмоции. Поймите: это нормально – горевать о любимом и родном человеке. Дайте эмоциям выйти наружу, пусть лучше они постепенно выходят, чем дождаться эффекта взрыва и однажды сойти с ума от нахлынувших страданий.

В первую годовщину произойдет некий всплеск, все пережитое вновь вернется, вы опять вспомните тот страшный день. На этом фоне возможно повторение всех описанных выше стадий.  Большая разница в том, что теперь вы управляете горем, а не оно вами. Вы знаете, как справится с болью, которая душит вас при одном лишь упоминании о близком человеке. Вы знаете, о чем можете говорить вслух, а о чем лучше помолчать…

Многие люди не знают, как сообщить детям о смерти родственника или друга. Долго обманывать и избегать этой темы у вас все равно не получится, ведь дети хоть и малы, но добиваться своего они умеют.

Лучше набраться сил и постараться поговорить как можно честнее. Попытайтесь достаточно точно пояснить, что человека больше нет, что с ним случилось что-то, что никогда не вернет его нам.

Избегайте слов «ушел от нас»,  «он далеко» и «он уснул навсегда». Дети могут понять их буквально и рассердиться, что кто-то ушел не попрощавшись. Или будут бояться уснуть, потому что однажды его знакомый уже не проснулся. Постарайтесь объяснить все так, как сможет воспринять маленький человек, но будьте с ним откровенны. О том, приводить ли ребенка на кладбище, каждый решает сам, но спросите, хочет ли он попрощаться с близким человеком. В противном случае, ребенок может затаить обиду, что последней встречи его лишили, даже не узнав его желания.

Психологи советуют проживать все эмоции, связанные с потерей близкого человека, без стеснения и без попыток скрыть их. Все ваши чувства – закономерные и естественные, не старайтесь казаться скалой, даже если на вас смотрит вся ваша семья, и вы единственный, кто может держать все в равновесии в такое время. Вы  человек, которому больно, не притворяйтесь, что это не так. Если есть такая возможность, воздержитесь на некоторое время от рабочих и семейных дел, первые пять-девять дней после смерти дорогого человека проведите их не так, как обычные будние дни. Услышьте, что хочет ваша душа и тело. Если рядом нет того, кто может вас поддержать, обратитесь за помощью к психотерапевту. Очень важно научиться жить по-другому, пусть вам в этом кто-нибудь поможет.

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