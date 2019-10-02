Экономят на продуктах и мечтают о пенсии в 100 тысяч рублей пенсионеры Бердска

Но большинству опрошенных пенсионеров хватает на жизнь пенсии в 16-20 тысяч рублей.

9 000 пенсионеров был произведен перерасчет страховой части страховой пенсии

1 октября началась декада пожилых людей. По всей стране проходят мероприятия для горожан золотого возраста. В Бердске декада пожилого человека началась с городского мероприятия «Биография долголетия» во Дворце культуры «Родина» . На сцене чествовали тех, кто внес значительный вклад в развитие города. Пенсионеры рассказали «Курьер.Среда.Бердск» довольны ли они своей пенсией и сколько денег нужно им для счастья.

Борису Гутову приходится экономить немного на еде

Борис Гутов, 74 года



Тамаре Жемейцевой пенсии хватает на все

— Для счастья — 100 тысяч рублей, для нормальной жизни — 25 тысяч рублей достаточно. Сейчас у меня пенсия 16 тысяч, но я еще работаю электриком. Приходится экономить немного на еде, покупаю не всегда то, что хотелось бы. Например, творог не домашний, а магазинный. Или в последний день срока годности съестное со скидкой.

Тамара Жемейцева, биологических 66 лет

— Мне моей пенсии в 20 тысяч рублей с небольшим хватает. Я всю жизнь, почти 30 лет, проработала на БЭМЗе технологом и конструктором. Денег от государства мне на все хватает. Одежду сама шью, украшения покупаю.

Светлана Ботева не считает копейки, что нравится, то и покупает

Светлана Ботева, 74 года

— По профессии я бухгалтер-экономист. Если пенсия в пределах 18-20 тысяч, то нормально. Мы вдвоем и нам 40 тысяч рублей хватает. Когда я иду в магазин, я не считаю копейки, что нравится, то и покупаю.

Наталья Каченюк помогает внукам

Наталья Каченюк, 88 лет

— Всю жизнь работала в колхозе — сеяла и пахала. Сейчас я получаю 23 тысячи и этого достаточно. Я еще внукам помогаю. Мечтаю жить так, как живу помаленьку.