Какие мероприятия посвятили Международному Дню пожилого человека в Бердске

Мастер класс по скандинавской ходьбе
05 октября 09.00 стадион школы № 5
06 октября 10.00 ФОК «Метелица»
Телефонная горячая линия «Осень жизни»
08 октября 14.00-17.00
Центр социальной поддержки населения города Бердска: 5-61-24, 5-60-51
Центр занятости населения города Бердска: 2-77-27
Жилищный отдел администрации города Бердска: 3-18-82
Управление ЖКХ города Бердска 4-00-11
Комплексный центр социального обслуживания населения города Бердска 5-61-41
Отдел социального обслуживания населения администрации города Бердска 5-50-74
Источник: berdsk.nso.ru