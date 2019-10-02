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Какие мероприятия посвятили Международному Дню пожилого человека в Бердске

08:15 02.10.2019 Фото: pixabay.com
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Телефонная горячая линия «Осень жизни» пройдет 8 октября 14.00-17.00.

Какие мероприятия посвятили Международному Дню пожилого человека в Бердске
Начало октября- декада пожилых

Мастер класс по скандинавской ходьбе
05 октября 09.00 стадион школы № 5
06 октября 10.00 ФОК «Метелица»

Телефонная горячая линия «Осень жизни»
08 октября 14.00-17.00
Центр социальной поддержки населения города Бердска: 5-61-24, 5-60-51
Центр занятости населения города Бердска: 2-77-27
Жилищный отдел администрации города Бердска: 3-18-82
Управление ЖКХ города Бердска 4-00-11
Комплексный центр социального обслуживания населения города Бердска 5-61-41
Отдел социального обслуживания населения администрации города Бердска 5-50-74

Источник: berdsk.nso.ru

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