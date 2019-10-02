Девочка с двумя головами родилась на Украине

Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами, родившиеся на Украине, могли появиться на свет из-за воздействия внешних факторов, рассказал телеканалу «360» генетик, руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов.
По его словам, отклонение может быть вызвано влиянием ультразвука или употреблением определенного лекарства, а не генетической ошибкой.
Как рассказал Баранов, заметить неправильное развитие эмбриона можно уже на седьмой-десятой неделе беременности.
Источник: РИА Новости