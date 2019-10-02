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Девочка с двумя головами родилась на Украине

11:41 02.10.2019 Фото: pixabay.com
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По словам генетика, отклонение может быть вызвано влиянием ультразвука или употреблением определенного лекарства, а не генетической ошибкой.

Девочка с двумя головами родилась на Украине
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами, родившиеся на Украине, могли появиться на свет из-за воздействия внешних факторов, рассказал телеканалу «360» генетик, руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов.
По его словам, отклонение может быть вызвано влиянием ультразвука или употреблением определенного лекарства, а не генетической ошибкой.
Как рассказал Баранов, заметить неправильное развитие эмбриона можно уже на седьмой-десятой неделе беременности.

«Все тело у человека наливается. Это значит, что произошло раздвоение нервной трубки», — заявил генетик.

Источник: РИА Новости

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