Девочка с двумя головами родилась на Украине

По словам генетика, отклонение может быть вызвано влиянием ультразвука или употреблением определенного лекарства, а не генетической ошибкой.

Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами, родившиеся на Украине, могли появиться на свет из-за воздействия внешних факторов, рассказал телеканалу «360» генетик, руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов.

По его словам, отклонение может быть вызвано влиянием ультразвука или употреблением определенного лекарства, а не генетической ошибкой.

Как рассказал Баранов, заметить неправильное развитие эмбриона можно уже на седьмой-десятой неделе беременности.



«Все тело у человека наливается. Это значит, что произошло раздвоение нервной трубки», — заявил генетик.

Источник: РИА Новости