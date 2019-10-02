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На 2000 человек сократят штат сотрудников ГИБДД в регионах

12:30 02.10.2019 Фото: pixabay.com
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о сокращении численности штата 24 сентября.

На 2000 человек сократят штат сотрудников ГИБДД в регионах
Глава МВД РФ приказал сократить штат сотрудников ГИБДД в регионах. Под сокращение попадут две тысячи должностей

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о сокращении численности штата сотрудников региональных отделов ГИБДД. Документ датирован 24 сентября.

Информация об этом появилась в телеграм-канале «Омбудсмен полиции».

— Руководителям территориальных органов МВД Росси на региональном уровне провести в установленном порядке организационно-штатные мероприятия по сокращению штатной численности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации за счет незамещенных должностей начальствующего состава в подразделениях по обеспечению безопасности дорожного движения вверенных территориальных органов МВД России. – говорится в документе.

Согласно приказу, под сокращение попадают две тысячи сотрудников ГИБДД.

Источник: news-r.ru

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От редакции

Как это повлияет на безопасность на дорогах?

Аноним, 02 октября 2019 13:22
Всех на Кразы и в карьер,пусть узнают что такое работа и труд...Лучше за полгода до выхода на "быструю свою "заслуженную""пенсию!!!

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