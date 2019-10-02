Фотосессию полицейской форме устроила девушка в отделении полиции в Москве

Как узнал Telegram-канал Baza, фотосессию устроила сестра участковой Алены Топилиной. Сама девушка в органах не работает.

Девушка устроила фотосессию в отделении полиции в Москве

В соцсетях появились двусмысленные фотографии девушки, одетой в форму сотрудницы полиции, причем сделаны они были в Тверском ОВД. В полиции начали проверку.

«В связи с появлением на ряде интернет-ресурсов публикации с фотографиями с девушкой в форменном обмундировании полицейскими по городу Москве проводится проверка», — сказали «360» в столичном МВд.





Как узнал Telegram-канал Baza, фотосессию устроила сестра участковой Алены Топилиной. Сама девушка в органах не работает.

Сейчас в отделе проводится проверка. Какими последствиями это обернется для сестры Топилиной, неизвестно.

Источник: 360tv.ru