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Фотосессию полицейской форме устроила девушка в отделении полиции в Москве

18:30 02.10.2019 Фото: vk.com/ombudsmenttttttttttt
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Как узнал Telegram-канал Baza, фотосессию устроила сестра участковой Алены Топилиной. Сама девушка в органах не работает.

Фотосессию полицейской форме устроила девушка в отделении полиции в Москве
Девушка устроила фотосессию в отделении полиции в Москве

В соцсетях появились двусмысленные фотографии девушки, одетой в форму сотрудницы полиции, причем сделаны они были в Тверском ОВД. В полиции начали проверку.
«В связи с появлением на ряде интернет-ресурсов публикации с фотографиями с девушкой в форменном обмундировании полицейскими по городу Москве проводится проверка», — сказали «360» в столичном МВд.



Как узнал Telegram-канал Baza, фотосессию устроила сестра участковой Алены Топилиной. Сама девушка в органах не работает.

Сейчас в отделе проводится проверка. Какими последствиями это обернется для сестры Топилиной, неизвестно.

Источник: 360tv.ru

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От редакции

Что в таких сессиях плохого?

Елена, 02 октября 2019 09:06
НВР:
Я считаю, что ничего страшного. Ну, сделайте выговор и все, раздули....
PATRIOT, 02 октября 2019 09:14
Новость из разряда "Сторож петров совершил открытие века... спустя полчаса он совершил открытие второго века". Совершенно ничего криминального. Антураж Советского кабинета, стройная девушка в форме красуется на камеру. Если бы написали что это происходит в обл. совете районного центра села Кукуева, а девушку зовут Фёкла Натановна...ничего бы не изменилось.
Аноним, 02 октября 2019 16:19
И что?
Raven, 02 октября 2019 23:01
Губы перекачаны, а четвертое фото ничего

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