Фекальный порыв: Чудесный подарок «затопили дом дерьмом» возмутил 1 октября пенсионерку из Бердска

Из пяти усадеб дом Надежды Валентиновны попал под фекальный потоп больше всех. «Дорогу» стокам отвели в лес от трассы Р-256.

— Чудесный подарок сделали мне ко Дню пожилого человека — дом затопили дерьмом, — сокрушается Надежда Валентиновна, показывая 1 октября воняющее болото на месте своего огорода.

Ее дом на ул. Железнодорожной не просто попал в зону коммунальной аварии. А пострадал более всего. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за прорыва канализационного коллектора фекальные воды вытекли наружу и затопили 5 усадеб. Стоки отвели в лес. Они несколько часов рекой стекали по рукотворному руслу — вскрыли асфальт, перегородив дорогу в Речкуновку от трассы Р-256.

— Вода стоит под домами. Вот люди только строятся. Вода с утра так хлестала! Ужас какой-то! Ждем откачки, обещали помпу привезти, — поделилась ее соседка. — Пять домов пострадали. Глава приезжал, сказал, что в 18.00 будет собрание. Он тут командовал, всем указания дал. Прокуратура приезжала.

Местные жители рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что несколько часов вода бурным потоком текла на огороды.

— В 18-м доме газовое оборудование в подвале залило. Все страшно! — осматривает участки Надежда Валентиновна с надеждой, что власть поможет.