С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей

1 октября вся Россия отмечает День пожилых людей. В Бердске во Дворце культуры «Родина» собрались люди старшего поколения. Поздравляя присутствующих, мэр Бердска Евгений Шестернин отметил
— Это праздник-встреча мудрых людей, которые делают красивую историю города Бердска и они достойны уважения.
Евгений Анатольевич сказал, что в этом году много юбиляров БЭМЗ, БРЗ, Продсиб, шахматный клуб «Маэстро» и поздравил три семьи, которые отметили 50-летие совместной жизни: Гвоздиевские, Решетовы, Первунины.
— Вы самые наши любимые зрители, — призналась она.
За активную жизненную позицию и участие в жизни Бердска благодарственными письмами администрации Бердска награждены жители Бердска. Поздравляя горожан мэр Бердска по обыкновению пожимал руку, сегодня, правая рука Шестернина была перебинтована.
Продолжил праздничное мероприятие концерт вокально-инструментального ансамбля «Белые росы» из Новосибирска.
О какой пенсии мечтают жители Бердска, читайте в ближайшее время.
Автор видео Елена Белоусова