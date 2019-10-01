С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей

На сцене чествовали тех, кто внес значительный вклад в развитие города. А также три семьи, которые прожили в браке 50 лет.

Евгений Шестернин вручил благодарственные письма

1 октября вся Россия отмечает День пожилых людей. В Бердске во Дворце культуры «Родина» собрались люди старшего поколения. Поздравляя присутствующих, мэр Бердска Евгений Шестернин отметил

— Это праздник-встреча мудрых людей, которые делают красивую историю города Бердска и они достойны уважения.

Евгений Анатольевич сказал, что в этом году много юбиляров БЭМЗ, БРЗ, Продсиб, шахматный клуб «Маэстро» и поздравил три семьи, которые отметили 50-летие совместной жизни: Гвоздиевские, Решетовы, Первунины.



Директор ДК Людмила Чуркина призналась, что работники культуры называют 1 октября днем музыки, потому что у тех, кто собрался зале, в душах и сердцах всегда звучит музыка, и она помогает преодолевать жизненные трудности и жить счастливо.— Вы самые наши любимые зрители, — призналась она.За активную жизненную позицию и участие в жизни Бердска благодарственными письмами администрации Бердска награждены жители Бердска. Поздравляя горожан мэр Бердска по обыкновению пожимал руку, сегодня, правая рука Шестернина была перебинтована.Продолжил праздничное мероприятие концерт вокально-инструментального ансамбля «Белые росы» из Новосибирска.О какой пенсии мечтают жители Бердска, читайте в ближайшее время.

Автор видео Елена Белоусова

