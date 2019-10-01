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С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей

19:58 01.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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На сцене чествовали тех, кто внес значительный вклад в развитие города. А также три семьи, которые прожили в браке 50 лет.

С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей
Евгений Шестернин вручил благодарственные письма

1 октября вся Россия отмечает День пожилых людей. В Бердске во Дворце культуры «Родина» собрались люди старшего поколения. Поздравляя присутствующих, мэр Бердска Евгений Шестернин отметил

— Это праздник-встреча мудрых людей, которые делают красивую историю города Бердска и они достойны уважения.
Евгений Анатольевич сказал, что в этом году много юбиляров БЭМЗ, БРЗ, Продсиб, шахматный клуб «Маэстро» и поздравил три семьи, которые отметили 50-летие совместной жизни: Гвоздиевские, Решетовы, Первунины.

Директор ДК Людмила Чуркина призналась, что работники культуры называют 1 октября днем музыки, потому что у тех, кто собрался зале, в душах и сердцах всегда звучит музыка, и она помогает преодолевать жизненные трудности и жить счастливо.
— Вы самые наши любимые зрители, — призналась она.
За активную жизненную позицию и участие в жизни Бердска благодарственными письмами администрации Бердска награждены жители Бердска. Поздравляя горожан мэр Бердска по обыкновению пожимал руку, сегодня, правая рука Шестернина была перебинтована.
Продолжил праздничное мероприятие концерт вокально-инструментального ансамбля «Белые росы» из Новосибирска.
О какой пенсии мечтают жители Бердска, читайте в ближайшее время.

С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей
С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей
С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей
С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей
С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей
С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей
С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей
С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей
С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей
С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей
С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей
С перебинтованной рукой мэр Бердска поздравил пожилых людей

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Вы поздравили пожилых?

Николай, 01 октября 2019 22:01
Праздник пожилых людей организован неплохо. Особенно мне понравился концерт. Наконец-то руководство догадалось не палить деньги на заезжих артистов, которые надоели со своим старым репертуаром на радио, ТВ. Наверное, правильно было на разогреве использовать несколько номеров победителей отчётных концертов, музыкальной школы (показать лишний раз таланты города). Руководство города страдает в работе недоделанностью в работе (пример, 20 метров асфальта у пляжа старый Бердск, 50 метров на кладбище). Как в боксе, футболе нет завершающего удара (в армейской службе сослали на периферию, там соображать не надо).

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