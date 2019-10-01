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Какие новости по реконструкции по адресу Рогачева, 1?

16:52 01.10.2019
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Жители примирились с парковками или …?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анюта:
Какие новости по реконструкции по адресу Рогачева, 1. Жители примирились с парковками или …?

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