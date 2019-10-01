В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анюта:
Какие новости по реконструкции по адресу Рогачева, 1. Жители примирились с парковками или …?
Какие новости по реконструкции по адресу Рогачева, 1?
16:52 01.10.2019
Жители примирились с парковками или …?
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анюта:
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От редакции
Какие новости?
БердскПроверят здоровье 494 юношей в осенний призыв медики в Бердске
17:15 01-10-2019
БердскПеревели на резерв: еще 2 км фекалий выльют в лес Бердска после прорыва магистрального коллектора
17:13 01-10-2019
БердскУбивших из-за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд Бердска 2
17:00 01-10-2019
Какие новости по реконструкции по адресу Рогачева, 1?
16:52 01-10-2019
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16:45 01-10-2019
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16:37 01-10-2019
Услуги по вскрытию замков в Москве - профессионалы vs Любители
16:32 01-10-2019
Чем пахнут болезни?
16:32 01-10-2019