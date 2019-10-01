Убивших из-за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд Бердска

Судья примет решение о продлении ареста Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова. Подозреваемые опасаются за свои жизни и членов семьи и просят провести заседание в закрытом режиме. И даже сообщали полиции об угрозах убийства в СИЗО.

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов планировали убивать владельцев авто

Судья новосибирского областного суда сегодня, 1 октября, приехал в Бердский городской суд, чтобы вершить судьбу подозреваемых в убийстве матери двоих детей, 34-летней Ирины Синельниковой — Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова.

Хоть расследование уголовного дела и подошло к концу, но сегодня судья лишь решит вопрос о продлении ареста подсудимых. Суд пока не определился, где будут судить подозреваемых в убийстве Ирины Синельниковой из Бердска. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бердчан — Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова — зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Предполагалось, что материалы дела направят в суд Кемеровской области для рассмотрения по существу. Но пока дело находится в областном новосибирском суде. Не исключено, что процесс будет проходить в регионе, где жили погибшая и ее предполагаемые убийцы.

В бердском городском суде «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что в начале судебного заседания Белоусов попросил судью рассмотреть дело в закрытом режиме. Просьба связана с опасениями за свою жизнь и жизнь членов семьи. Он даже написал заявление в Главное управление МВД, так как ему угрожали убийством в СИЗО. Но правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела.

Напомним, обоих обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).

По версии следствия

В конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Подозреваемые, по версии следствия, продали на Кузбассе «Пежо» за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Уголовный закон за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (убийство) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.