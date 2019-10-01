01.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Убивших из-за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд Бердска

17:00 01.10.2019, Марина Волкова Фото: соцсети
2 0

Судья примет решение о продлении ареста Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова. Подозреваемые опасаются за свои жизни и членов семьи и просят провести заседание в закрытом режиме. И даже сообщали полиции об угрозах убийства в СИЗО.

Убивших из за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд Бердска
Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов планировали убивать владельцев авто
Сюжет: Ирина Синельникова
Убивших из за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд Бердска

Убивших из-за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд БердскаСуд решит: процесс по убийству из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска пройдет в Новосибирске или КемеровеЕщё 13 новостей

Судья новосибирского областного суда сегодня, 1 октября, приехал в Бердский городской суд, чтобы вершить судьбу подозреваемых в убийстве матери двоих детей, 34-летней Ирины Синельниковой — Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова.

Хоть расследование уголовного дела и подошло к концу, но сегодня судья лишь решит вопрос о продлении ареста подсудимых. Суд пока не определился, где будут судить подозреваемых в убийстве Ирины Синельниковой из Бердска. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бердчан — Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова — зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Предполагалось, что материалы дела направят в суд Кемеровской области для рассмотрения по существу. Но пока дело находится в областном новосибирском суде. Не исключено, что процесс будет проходить в регионе, где жили погибшая и ее предполагаемые убийцы.

В бердском городском суде «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что в начале судебного заседания Белоусов попросил судью рассмотреть дело в закрытом режиме. Просьба связана с опасениями за свою жизнь и жизнь членов семьи. Он даже написал заявление в Главное управление МВД, так как ему угрожали убийством в СИЗО. Но правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела.

Напомним, обоих обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).

По версии следствия

В конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Подозреваемые, по версии следствия, продали на Кузбассе «Пежо» за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Уголовный закон за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (убийство) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какое наказание будет справедливым?

Аноним, 01 октября 2019 17:19
"Подозреваемые опасаются за свои жизни и членов семьи и просят провести заседание в закрытом режиме. И даже сообщали полиции об угрозах убийства в СИЗО"-Хотелось бы спросить у них-"че *****,умирать страшно?"
Аноним, 01 октября 2019 17:32
А сами когда убивали человека, тем более женщину и мать не боялись. Да пусть с ними также поступать. Нисколько не жалко таких.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повышение пенсионного возраста еще на три года не рассматривает Кремль
17:30 01-10-2019
Повышение пенсионного возраста еще на три года не рассматривает Кремль
БердскПроверят здоровье 494 юношей в осенний призыв медики в Бердске
17:15 01-10-2019
Проверят здоровье 494 юношей в осенний призыв медики в Бердске
БердскПеревели на резерв: еще 2 км фекалий выльют в лес Бердска после прорыва магистрального коллектора
17:13 01-10-2019
Перевели на резерв: еще 2 км фекалий выльют в лес Бердска после прорыва магистрального коллектора
БердскУбивших из-за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд Бердска 2
17:00 01-10-2019
Убивших из-за Peugeot Ирину Синельникову для выездного заседания облсуда привезли в суд Бердска
Какие новости по реконструкции по адресу Рогачева, 1?
16:52 01-10-2019
Какие новости по реконструкции по адресу Рогачева, 1?
Проверяют приют с голодающими детьми следовали СК Новосибирска
16:45 01-10-2019
Проверяют приют с голодающими детьми следовали СК Новосибирска
Работа в Бердске
16:37 01-10-2019
Работа в Бердске
Услуги по вскрытию замков в Москве - профессионалы vs Любители
16:32 01-10-2019
Услуги по вскрытию замков в Москве - профессионалы vs Любители
Чем пахнут болезни?
16:32 01-10-2019
Чем пахнут болезни?
РПЦ: 70 тысяч верующих поклонились частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске
16:30 01-10-2019
РПЦ: 70 тысяч верующих поклонились частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске